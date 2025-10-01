غلطة سراي يهزم ليفربول وفوز بايرن ومرسيليا وتشلسي وإنتر وأتلتيكو
واصل ليفربول الترنح، وذلك بعد تلقيه خسارته الأولى في منافسات دوري أبطال أوروبا، بسقوطه أمام مضيفه غالطة سراي 0-1 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية التي شهدت فوز بايرن وريال مدريد وتشلسي وإنتر ميلان.
وأحرز مهاجم غالطة سراي فيكتور أوسيمين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء.
GOAL!
🇳🇬 Victor Osimhen from the penalty spot!

واستقر رصيد ليفربول عند 3 نقاط، فيما حقق الفريق التركي فوزه الأول ليرفع رصيده إلى 3 نقاط.
فوز ساحق لبايرن
سحق بايرن ميونخ مضيفه بافوس بنتيجة (5-1) مساء الثلاثاء، وسجل خماسية البايرن هاري كين (15- 34) ورافائيل جيريرو (20) ونيكولاس جاكسون (31) ومايكل أوليسيه (69)، بينما سجل هدف بافوس الوحيد ميسلاف أورسيتش (45).
وبتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن ريال مدريد وإنتر، بينما تجمد رصيد بافوس عند نقطة واحدة في المركز 27.
🔥هاري كين يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ

مرسيليا يكتسح أياكس
سجل إيجور بايكساو ثنائية مبكرة وأضاف ميسون غرينوود وبيير-إيمريك أوباميانغ هدفين ليتغلب أولمبيك مرسيليا 4-صفر.
واحتاج الجناح البرازيلي، الذي لم يكن قد سجل بعد مع مرسيليا، إلى ست دقائق لافتتاح التسجيل قبل أن يضاعف النتيجة خلال ست دقائق.
وأضاف غرينوود الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، ثم اختتم أوباميانج التسجيل في الشوط الثاني إثر تمريرة من بايكساو.
وحقق مرسيليا الفوز الأول له في دوري الأبطال وحصد أول نقاط له في البطولة هذا الموسم بعد خسارته المباراة الأولى 2-1 أمام ريال مدريد في منتصف سبتمبر/ أيلول.
إنتر يهزم سلافيا براغ
فاز إنتر ميلان، بثلاثة أهداف نظيفة، على حساب ضيفه سلافيا براغ، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب جوزيبي مياتزا.
قدم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول في الدقيقة 30، وضاعف دينزل دومفريس النتيجة بالدقيقة 34 مستغلا تمريرة ماركوس تورام، قبل أن يزيد لاوتارو الغلة بتسجيله للهدف الشخصي الثاني له والثالث للإنتر بالدقيقة 65.
⚽️🔥 لاوتارو مارتينز يستغل خطأ حارس سلافيا براغ ويسجّل بلا تردد

تشلسي يسقط بنفيكا
وتمكن تشلسي من إسقاط ضيفه بنفيكا بهدف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة عن طريق لاعب الوسط ريتشارد ريوس في الدقيقة 18.
وبذلك، حصد البلوز أول 3 نقاط في مشواره، ليقفز للمركز 18 بجدول الترتيب، فيما ظل بنفيكا من دون نقاط في المركز 30.
أتلتيكو يواصل انطلاقته الرائعة
واصل أتلتيكو مدريد الإسباني سلسلة نتائجه القوية في الفترة الأخيرة بالفوز 5 – 1 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت.
أربك أتلتيكو ضيفه الألماني بهدف مبكر سجله جياكومو راسبادوري بعد مرور أربع دقائق، وأضاف روبن لو نوروماند الهدف الثاني في الدقيقة 33، وعزز أنطوان غريزمان بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
🔥⚽️ جياكومو راسبادوري يفتتح التسجيل مبكرًا ويسجل أول أهدافه مع أتليتيكو مدريد

واحتفل الفرنسي المخضرم، غريزمان، بتسجيله الهدف رقم 200 بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات.
⚽️🔝 الهدف رقم 200 لأنطوان غريزمان بقميص أتليتيكو مدريد

وقلص الألمان الفارق في الشوط الثاني بهدف وحيد سجله جوناثان بوركاردت في الدقيقة 57.
لكن الأرجنتيني جوليانو سيميوني، نجل دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، وسع الفارق مجددا للفريق الإسباني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70.
واختتم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، مهرجان الأهداف بركلة جزاء في الدقيقة 82.
وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليعوض خسارته في الجولة الأولى أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2 – 3 بهدف في الدقائق الأخيرة.