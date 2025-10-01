غلطة سراي يتنمر على ليفربول بعد الفوز عليه بدوري أبطال أوروبا

في ليلة مثيرة من ليالي دوري أبطال أوروبا، حقق غلطة سراي التركي فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، إلا أن ما حدث بعد صافرة النهاية أثار جدلا واسعا بعدما اختار النادي التركي التنمر على منافسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والفارق الوحيد في اللقاء جاء مبكرا، حين حصل غلطة سراي على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 16، بعد احتكاك بين دومينيك سوبوسلاي وألبر يلماز، ليترجمها النيجيري فيكتور أوسيمين بنجاح داخل شباك أليسون بيكير.

واستقر رصيد ليفربول عند 3 نقاط، في حين حقق الفريق التركي فوزه الأول ليرفع رصيده إلى 3 نقاط.

تنمر على ليفربول

بعد نصف ساعة فقط من نهاية المباراة، نشر الحساب الرسمي باللغة الإنجليزية لغلطة سراي على منصة "إكس" صورة للاعبيهم يحتفلون بينما يظهر ميلوس كيركيز لاعب ليفربول محبطا على الأرض، وأرفقها بتعليق ساخر "لن تسير وحيدا أبدا، لكن أحيانا تغادر بلا نقاط" مع رمز تعبيري ساخر.

ووصفت هذه التغريدة من جانب كثيرين بأنها "مهينة وغير رياضية"، وخاصة أنها استهدفت بشكل مباشر شعار ليفربول التاريخي.

You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points 🤷‍♂️#UCL pic.twitter.com/oFsyQ2xfSv — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 30, 2025

جدل خارج الملعب

وأثار المنشور موجة من الانتقادات، إذ اعتبر كثيرون أن ناديا بحجم غلطة سراي كان الأجدر به أن يكتفي بالاحتفال بانتصاره الأوروبي بدلا من استفزاز خصمه والسخرية منه.

كما تزايدت حدة الجدل بعد تقارير أشارت إلى أن جماهير ليفربول لم تحظَ بترحيب كافٍ في إسطنبول، وسط قيود أمنية مشددة فرضها النادي التركي.

وعزز الفوز معنويات غلطة سراي وجماهيره، لكن النقاش فتح حول أسلوب تعامل النادي عبر منصاته الرسمية أكثر من الأداء داخل الملعب.

في المقابل، يواجه الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، ضغوطا متزايدة بعد هزيمتين متتاليتين الأولى أمام كريستال بالاس 1-2 في البريميرليغ والثانية ضد الفريق التركي بالبطولة القارية الأم.

وينتظر "الريدز" اختبارا صعبا ضد تشيلسي السبت المقبل، في وقت بدأت فيه علامات القلق تظهر على جماهير "الريدز".