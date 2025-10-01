"زوروا رواندا".. أول علامة سياحية أفريقية تدخل الملاعب الأميركية

أعلنت هيئة تنمية رواندا عبر علامتها السياحية الرسمية "زوروا رواندا" "Visit Rwanda" عن شراكات متعددة السنوات مع نادي لوس أنجلوس كليبرز في دوري كرة السلة الأميركي (NBA) وفريق لوس أنجلوس رامز في دوري كرة القدم الأميركية (NFL)، لتصبح أول علامة سياحية أفريقية تحجز مكانها في أكبر بطولتين رياضيتين بالولايات المتحدة.

تفاصيل العقود

وبموجب الاتفاقية، ستظهر علامة "زوروا رواندا" على قمصان فريق لوس أنجلوس كليبرز كراع حصري لرقعة القميص، كما جرى اعتمادها راعيا رسميا للسياحة للنادي.

ولا تقتصر الشراكة على الجانب الدعائي، بل تشمل أيضا أنشطة مجتمعية في كل من لوس أنجلوس ورواندا، من بينها تجديد ملاعب كرة السلة وتنظيم عيادات تدريبية.

أما مع فريق لوس أنجلوس رامز، فقد أصبحت رواندا الراعي الدولي الرسمي للسياحة للنادي والملعب ومجمع هوليود بارك، إلى جانب حصولها على حقوق التسمية في بعض مرافق الملعب، في خطوة تعكس طموح العلامة في تعزيز حضورها داخل السوق الأميركية.

من أوروبا إلى أميركا وسط جدل سياسي

حتى وقت قريب، ركزت رواندا على كرة القدم الأوروبية عبر صفقات رعاية مع أندية كبرى مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، قبل أن تضيف هذا العام شراكة جديدة مع أتلتيكو مدريد.

ورغم تجديد بعض العقود، واجهت هذه الرعايات انتقادات من منظمات حقوقية طالبت الأندية بقطع صلاتها مع كيغالي.

إذ تأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات متكررة لرواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة في الكونغو الديمقراطية، حيث شهدت المنطقة مواجهات انتهت باتفاق وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران الماضي.

كما سبق أن نشرت شبكة "ESPN" تقريرا أشار إلى أن علاقة دوري السلة الأميركي بالحكومة الرواندية والرئيس بول كاغامي كانت محورية في توسع الدوري بالقارة الأفريقية، رغم اتهامات منظمات حقوقية لرواندا بممارسة "تلميع الصورة عبر الرياضة"، على خلفية تقارير عن انتهاكات تشمل اعتقال معارضين سياسيين واستخدام أطفال في النزاعات المسلحة.

وفي سياق متصل، يستعد دوري السلة الأميركي لخطوة توسعية جديدة في القارة الأفريقية عبر بيع حقوق امتيازات لفرق دوري كرة السلة الأفريقي (BAL) خلال الأشهر المقبلة، في مؤشر على تعاظم الحضور الأميركي في الرياضة الأفريقية.