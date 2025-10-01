حقيقة طلب "رييبوك" إزالة شعارها من قميص منتخب إسرائيل.. بين الدراما والمقاطعة

سيل من الأخبار تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد بأن شركة "رييبوك" العالمية والمتخصصة بالمستلزمات الرياضية، طلبت من تل أبيب إزالة شعارها من على قمصان المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، وحتى أن الاتحاد الإسرائيلي للعبة تحدث عن "خضوع لتهديدات مقاطعة محرجة"، ولكن كل هذا تبخر مع خروج نفي من الشركة الأميركية التي أكدت "الوفاء بالتزاماتنا تجاه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم".

رييبوك وإزالة الشعار

القصة بدأت مع هيئة البث العبرية الرسمية، التي أكدت أن "المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم سيزيل شعار "رييبوك" من قمصانه بناء على طلب الشركة. وأضافت أن "الاتحاد الإسرائيلي يدرس مقاضاة رييبوك إذا اقتنع بأن هذا يُعدّ مقاطعة".

ودخلت صحيفة "هآرتس" على الخط وقدمت تفاصيل إضافية عن الواقعة، معتبرة أن "رييبوك تواصلت مع مستوردها في إسرائيل، وأمرته بإزالة شعارها من الزي الذي يزود به المنتخب الوطني الإسرائيلي".

ولكي تزداد الدراما ويضع الاحتلال بهارات على الموضوع، قفز الاتحاد الإسرائيلي للعبة إلى "الخضوع والمقاطعة" وقال إنه لم يكن للاتحاد أي اتفاق مع شركة رييبوك العالمية، وبالتالي فإن الشركة خضعت على ما يبدو لتهديدات مقاطعة محرجة لم تكن ذات صلة على الإطلاق".

وأضاف أنه أبرم الاتحاد اتفاقية مع مورد محلي للمعدات، مع مراعاة إمكانية ظهور رعاة متعددين، أكثر جرأة من رييبوك، على الزي الجديد.. نحن على ثقة أنه سيتم العثور في المستقبل القريب على رعاة".

نفي "رييبوك"

ولكن ما رأي الشركة الأميركية في هذه الأخبار التي غزت وسائل إعلام الاحتلال وخلقت منها قضية وصلت حد إدخالها في نفق السياسة، وهو ما أشار إليه متحدث باسم الشركة؟

متحدث باسم "رييبوك" لم ينف المزاعم فقط، بل تحدث عن "الفخر" و"توحيد الثقافات" و"الوفاء بالالتزمات".

وقال لرويترز، "تفخر رييبوك بسجلها في توحيد جميع الثقافات داخل الملعب وخارجه. التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزعم أن رييبوك قد وجهت الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بإزالة شعاراتها من أطقم المنتخبات الوطنية هي ببساطة غير صحيحة".

وأضاف "سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا تجاه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. لا نعمل في السياسة وتركيزنا ينصب على الجانب الرياضي".

ليخرج بعدها الاتحاد الإسرائيلي للعبة ويتراجع على كل الاتهامات للشركة، ويؤكد أن أطقم المنتخبات في المباريات الدولية ستواصل عرض شعار الشركة (رييبوك) كما حدث في السابق.

"بوما" انسحبت و"رييبوك" البديل

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أنهت شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، وهو قرار قالت الشركة إنها اتخذته في 2022.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، كشف المنتخب الإسرائيلي عن الزي الجديد برعاية "رييبوك"، وبدأ استخدامه في تصفيات كأس العالم الحالية، وكانت المرة الأولى التي ارتدى فيها القميص في مباراة رسمية في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما هزم مولدوفا.

ويحتل المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث ضمن المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن النرويج المتصدرة وفارق الأهداف عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني.

وكان النجم الفرنسي السابق إريك كانتونا قد دعا إلى هذا التعليق خلال حفل "معا من أجل فلسطين" في لندن.

ويأتي ذلك، في ظل تقارير مختلفة تفيد بوجود ضغوط دولية لتعليق عضوية إسرائيل في الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

اتساع رقعة المقاطعة

وعلى خلفية العدوان والإبادة الجماعية اللذين يشنهما الاحتلال على قطاع غزة منذ نحو العامين، اتسعت رقعة مقاطعة إسرائيل دوليا في مجالات مختلفة.

ففي 19 سبتمبر، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن مجموعة المعارض الإيطالية "آي إي جي" (IEG)، أعلنت إلغاء مشاركة إسرائيل في معرض السياحة الإيطالي الرئيسي المقرر إقامته من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت هيئة البث العبرية، كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري أن إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وهولندا أعلنت معارضتها لمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) المُقبلة في فيينا، نظرا للوضع في غزة. وتدرس دول أخرى الانضمام إلى المقاطعة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر 66 ألف شهيد وأكثر من 168 ألف مصاب بينهم نحو 800 رياضي، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.