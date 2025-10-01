بودولسكي بطل العالم مع ألمانيا أصبح مشجعا في المدرجات البولندية

كرة القدم تصنع حكايات لا تنتهي، ولوكاس بودولسكي واحد من أبطالها. إذ تحول من نجم عالمي رفع كأس العالم مع ألمانيا عام 2014، إلى مشجع يقف بلا قميص وسط الألتراس في بولندا، ليبرهن أن شغف اللعبة لا يتوقف بعد الاعتزال.

البدايات

وُلد لوكاس بودولسكي في الرابع من يونيو/حزيران عام 1985 بمدينة غليفيتسه البولندية، وسط عائلة رياضية؛ فوالده كان لاعب كرة قدم، ووالدته لاعبة كرة يد.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أزمة بين دي بروين وكونتي في نابولي

أزمة بين دي بروين وكونتي في نابولي list 2 of 2 غلطة سراي يهزم ليفربول وفوز بايرن ومرسيليا وتشلسي وإنتر وأتلتيكو end of list

لم يبق طويلا في وطنه الأم، إذ انتقلت عائلته إلى ألمانيا وهو في الثانية من عمره، وهناك، في كولن، بدأت قصته مع الكرة. حيث أظهر موهبة مبكرة جعلت نادي كولن يمنحه فرصة الانطلاق نحو النجومية.

مسيرة أوروبية ثرية

مع بروز اسمه سريعا، شدّ بودولسكي أنظار كبار الأندية. إذ لعب لبايرن ميونخ، وأرسنال، وإنتر ميلان، وغلطة سراي، وكان دائما حاضرا بتسديداته القوية وأهدافه الحاسمة.

وترك بصمة واضحة بين عامي 2012 و2015، في الدوري الإنجليزي بقميص أرسنال، إذ أصبح محبوبا من الجماهير بفضل شخصيته المرحة داخل وخارج الملعب.

Ce but 𝗘𝗫𝗖𝗘𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟 de Lukas Podolski face à Montpellier ! 😍🚀 Admirez aussi la passe décisive d'Olivier Giroud face à son ancien club 🎯 pic.twitter.com/tBGVCOi2lQ — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) September 10, 2025

إنجازات مع المانشافت

على الصعيد الدولي، ارتدى بودولسكي قميص ألمانيا من 2004 حتى 2017، وخاض 130 مباراة سجل خلالها 49 هدفا.

وكان عنصرا أساسيا في جيل المانشافت الذهبي الذي تُوج بكأس العالم 2014 في البرازيل، لتُكتب باسمه إحدى الصفحات الخالدة في تاريخ كرة القدم الألمانية.

ومع تقدمه في العمر وتكرار الإصابات، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 اعتزاله كرة القدم وهو في سن الـ40، بعد مسيرة امتدت لعقدين وامتلأت بالمحطات اللامعة والألقاب.

من الملعب إلى المدرجات

لكن قصة بودولسكي لم تنته مع اعتزاله. إذ وجد شغفا جديدا في المدرجات، حيث ظهر مؤخرا مع ألتراس غورنيك زابرزي، النادي البولندي الذي لعب له منذ 2021.

إعلان

ففي مشهد لافت، شوهد اللاعب السابق بلا قميص وسط الجماهير المتحمسة ضد كراكوف، متحديا برودة الطقس، وكان يهتف ويحتفل كأنه واحد من المشجعين العاديين مؤكدا أن حبه لكرة القدم لم ينطفئ.

ونشر صورته على الإنستغرام مع التعليق: "مع مشجعينا. شغف لا يصدق. هذه هي كرة القدم"، ليبرهن أن روح اللعبة لا تقتصر على العشب الأخضر فقط.