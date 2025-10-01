أزمة بين دي بروين وكونتي في نابولي

وجّه مدرب نابولي الإيطالي أنتونيو كونتي إنذارا للاعبه البلجيكي كيفن دي بروين الذي عبّر عن غضبه بعد استبداله الأحد في المواجهة ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

وقال كونتي لقناة سكاي سبورت قبل المواجهة ضد سبورتينغ البرتغالي -اليوم الأربعاء- في دوري أبطال أوروبا، إنه "من يعرفني يعلم جيدا موقفي تجاه إدارة (المجموعة)، وحيال بعض التصرفات".

وتابع "من لا يعرفني بمقدوره أن يخطئ. علي توضيح الموقف وتكرار بعض المفاهيم كي يتضح للجميع أني أقبل الخطأ الأول لكن ليس الثاني".

ولم يخف دي بروين إحباطه بعد استبداله في الدقيقة 72 من مواجهة ميلان (1-2) على ملعب سان سيرو في المرحلة الخامسة من الدوري، فعاد إلى مقاعد البدلاء وهو يتذمر دون إلقاء التحية على مدربه.

وبعد المباراة، تطرّق كونتي إلى الحادثة، فقال "آمل أن يكون غضبه مرتبطا بالنتيجة. إذا كان بسبب تبديله، فقد وقع على الشخص الخطأ".

وفي المؤتمر الصحفي التقليدي عشية المباراة، بدا كونتي أكثر هدوءا وكشف "كل شيء واضح وقد أغلقنا الملف".

وتعاقد نابولي مع دي بروين (34 عاما) هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وقد سجل حتى الآن 3 أهداف في 5 مباريات في الدوري.

وكانت عودته محبطة إلى مانشستر لملاقاة سيتي في دوري الأبطال (0-2)، فبعد طرد زميله جوفاني دي لورينتسو، خسر موقعه في الدقيقة 26 عندما اضطر كونتي إلى إعادة تنظيم دفاعه.