أداء سيء لميسي بخسارة إنتر ميامي القاسية في الدوري الأميركي

واصل فريق إنتر ميامي نزيف النقاط للمباراة الثانية تواليا في الدوري الأميركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بخسارته أمام ضيفه شيكاغو فاير 3-5 على ملعب "تشيس" في ولاية فلوريدا.

وبهذه الخسارة التي جاءت في أعقاب تعادله أمام تورنتو في الجولة الماضية، تضاءلت فرص إنتر ميامي في الفوز بلقب درع المشجعين بعد تجمّد رصيده عند 56 نقطة في المركز الرابع، متخلفا بفارق 7 نقاط عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر، رغم امتلاكه مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع شيكاغو فاير رصيده إلى 51 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب أندية المؤتمر الشرقي، ويضمن مشاركته في الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 2017، قبل مباراتين من الختام.

Sin ver ni saludar a nadie. Lionel Messi se fue directo al vestuario después de una decepcionante derrota ante Chicago Fire.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/4xxkAP9Xle — José Armando (@Jarm21) October 1, 2025

ورغم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، في اللقاء بأكمله، إلا أنه غاب عن التسجيل أو صناعة الأهداف للمباراة الثانية تواليا، لكنه ظل محتفظا بصدارة لائحة الهدافين برصيد 24 هدفا.

وأنهى الضيوف الشوط الأول بالتقدم بثلاثية لواحد، إذ تقدم شيكاغو فاير مبكرا بالهدف الأول عبر الإيفواري ديجي دافيلا (11) وأضاف زميله جوناثان دين الهدف الثاني (31).

وقلص إنتر ميامي الفارق عندما سجل الأرجنتيني توماس أفيليس (39)، لكن المالي رومينيغ كوامي لاعب شيكاغو أعاد الفارق إلى هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني تمكن إنتر ميامي من العودة في نتيجة اللقاء بفضل ثنائية الأوروغواياني لويس سواريز (57 و74)، لكن جاستن رينولدز وبريان جوتيريز سجلا هدفين في غضون 3 دقائق لشيكاغو في الدقيقتين 80 و83، ليضمنا الفوز لفريقهما.