المرض يمنع حكما ألمانيا من إدارة أول مباراة لدورتموند بعد تهديده بالقتل

بسبب معاناته من المرض، لن يتمكن الحكم الألماني ساشا شتيغمان من إدارة أول مباراة لفريق بوروسيا دورتموند منذ تلقيه تهديدات بالقتل من جانب جماهيره قبل عامين.

وكان مقررا أن يقوم شتيغمان بإدارة لقاء دورتموند وضيفه باير ليفركوزن (حامل اللقب) غدا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ16 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وذكر اتحاد الكرة اليوم أن شتيغمان أصيب بنزلة برد، مضيفا أن الحكم توبياس شتيلر سيتولى الآن إدارة المباراة التي تقام بملعب سيغنال إيدونا بارك.

وتلقى شتيغمان تهديدات بالقتل بعد أن حرم دورتموند من ركلة جزاء في أبريل/نيسان 2023 خلال تعادل الفريق 1-1 مع بوخوم. واعتذر اليوم التالي للمباراة عن الخطأ الذي وقع فيه، وظل تحت حماية الشرطة 4 أسابيع نتيجة لهذه التهديدات.

وتسبب تعادل دورتموند مع بوخوم في إضاعة الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب البطولة موسم 2022-2023 والذي خسره في النهاية لمصلحة غريمه التقليدي بايرن ميونخ، حينما فشل في التغلب على ضيفه ماينز بالمرحلة الأخيرة للمسابقة آنذاك.

وطالب نوري شاهين (مدرب بوروسيا دورتموند) الجماهير، أمس، بضرورة التعامل بشكل عادل مع شتيغمان خلال المباراة.

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وصرح شاهين "لا أحد في هذا العالم يستحق التهديدات بالقتل، أيا كان السبب ومهما حدث. بالطبع كان قرار الحكم كارثيا بالنسبة لنا لكن لا يمكنك أن تتمنى موت شخص".

وشدد على القول "أنا متأكد من أنه سيكون حكما محايدا يحاول بذل قصارى جهده. لا يتعين عليه تعويض أي شيء الآن، عليه فقط أن يحكم المباراة بشكل محايد".