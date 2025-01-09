مدافع برشلونة: الاتحاد الإسباني تساهل مع فينيسيوس نجم ريال مدريد

علق إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة على قرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا الذي منح فريقه قرار احترازيا مؤقتا يسمح له بإعادة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وشارك مارتينيز أساسيا في المباراة التي فاز فيها فريقه على أتلتيك بلباو (2-0) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وبعد المباراة، سُئل مارتينيز عن رأيه بقرار المجلس الأعلى بخصوص أولمو فقال "إذا كان عادلا أم لا فهذا ليس من شأني، أليس كذلك؟، أنا لاعب في برشلونة وكل ما أريده هو أن يكون لاعبونا موجودين معنا".

😤 Iñigo no se moja con la cautelar a Olmo y pasa una facturita por la diferencia de trato a la hora de poner sanciones pic.twitter.com/B5N2BfXIqw — MARCA (@marca) January 8, 2025

وأضاف "ما يبدو لي أنه غير عادل أيضا، حين عوقبت قبل عامين أو 3 أعوام بالإيقاف 4 مباريات بسبب تصرف أقل بكثير مما فعله فينيسيوس جونيور ولم يُناقش الأمر كثيرا، هذه أشياء يقررها الآخرون وليست في أيدينا"، في إشارة إلى العقوبة التي فرضها الاتحاد الإسباني مؤخرا على فينيسيوس نجم ريال مدريد.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني مؤخرا إيقاف فينيسيوس مباراتين بعد طرده في مباراة "الميرينغي" ضد فالنسيا في الليغا إثر اعتدائه على سول ديمترفيسكي حارس مرمى "الخفافيش" بدون كرة.

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واعتبرت لجنة المسابقات تصرف فينيسيوس "متهورا"، وليس "اعتداء"، وهو ما قلّص عقوبة الإيقاف من 4-12 مباراة إلى مباراتين فقط (الحد الأدنى من العقوبة)، مما يعني أن النجم البرازيلي سيكون متاحا لفريقه في منافسات كأس السوبر الإسباني المُقامة حاليا في السعودية.

🚨🗣️ Inigo Martinez : « Vini suspendu pour seulement 2 matchs ? Il y a quelques années, j'ai été suspendu 4 matchs pour une erreur bien moindre que celle de Vinicius, il ne faut pas passer sous silence ces faits injustes. » pic.twitter.com/YiDCIU9Wu4 — Barça News (@BarcaNewsFRA) January 8, 2025

💥 Iñigo Martínez: "No me parece justa la sanción a Vinicius. Hace unos años por mucho menos me metieron cuatro partidos" pic.twitter.com/vD9uFz9mip — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 8, 2025

وكان مارتينيز تلقى بطاقة حمراء مباشرة فبراير/شباط 2021 في أثناء لعبه مع فريقه السابق أتلتيك بلباو، بعدما صفع سيرخيو ليون لاعب ليفانتي.

Os resumo el video

– Raul Garcia mete gol

– Sergio Leon le va a recriminar lo que sea a Iñigo Martinez

– No dice ni 2 palabras e Iñigo Martinez le suelta un sopapo en la cara

– Antes de que Sergio pueda hacer algo le enganchan entre 3 mientras Iñigo se va como un cobarde pic.twitter.com/kAbin7dw5f — Arshavin (@Arxavin) January 8, 2025

حينها جاء في تقرير الحكم: "بمجرد انتهاء المباراة وبينما كان لا يزال اللاعبون في الملعب، ضرب مارتينيز بيده أحد المنافسين على وجهه باستخدام القوة المفرطة".

وفي الوقت نفسه، أبدى مارتينيز وزملاؤه في فريقه الحالي برشلونة فرحتهم بإعادة تسجيل زميليهما، قائلا: "أولمو وفيكتور لاعبان مهمان بالنسبة لنا، وضعهم لم يكن سهلا، لقد حاولنا دعمهم في كل لحظة".

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وأتم "كنا نواصل العمل رغم كثير من الشائعات التي تصل دائما إلى غرفة الملابس، لكننا كنا نحاول تجنب كل هذا للتركيز على اللعب".

وينتظر برشلونة، في المباراة النهائية للسوبر الإسباني المقررة الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيقام الليلة عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة بين ريال مدريد بطل الليغا الموسم الماضي ونظيره ريال مايوركا وصيف بطل الكأس.

وفي حال فوز ريال مدريد على مايوركا سيكون أمام برشلونة فرصة لرد اعتباره من خسارة نهائي النسخة الماضية حين خسر أمام غريمه التقليدي (1-4).