رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

مدافع برشلونة: الاتحاد الإسباني تساهل مع فينيسيوس نجم ريال مدريد

VALENCIA, SPAIN - JANUARY 03: Referee Cesar Soto Grado shows the red card to Vinicius Junior of Real Madrid during the LaLiga match between Valencia CF and Real Madrid CF at Estadio Mestalla on January 03, 2025 in Valencia, Spain. (Photo by Omar Arnau/Quality Sport Images/Getty Images)
الإتحاد الإسباني عاقب فينيسيوس بالإيقاف مباراتين بعد طرده أمام فالنسيا (غيتي)
9/1/2025-|آخر تحديث: 9/1/202504:09 م (توقيت مكة)

علق إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة على قرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا الذي منح فريقه قرار احترازيا مؤقتا يسمح له بإعادة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وشارك مارتينيز أساسيا في المباراة التي فاز فيها فريقه على أتلتيك بلباو (2-0) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبعد المباراة، سُئل مارتينيز عن رأيه بقرار المجلس الأعلى بخصوص أولمو فقال "إذا كان عادلا أم لا فهذا ليس من شأني، أليس كذلك؟، أنا لاعب في برشلونة وكل ما أريده هو أن يكون لاعبونا موجودين معنا".

وأضاف "ما يبدو لي أنه غير عادل أيضا، حين عوقبت قبل عامين أو 3 أعوام بالإيقاف 4 مباريات بسبب تصرف أقل بكثير مما فعله فينيسيوس جونيور ولم يُناقش الأمر كثيرا، هذه أشياء يقررها الآخرون وليست في أيدينا"، في إشارة إلى العقوبة التي فرضها الاتحاد الإسباني مؤخرا على فينيسيوس نجم ريال مدريد.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني مؤخرا إيقاف فينيسيوس مباراتين بعد طرده في مباراة "الميرينغي" ضد فالنسيا في الليغا إثر اعتدائه على سول ديمترفيسكي حارس مرمى "الخفافيش" بدون كرة.

إعلان

واعتبرت لجنة المسابقات تصرف فينيسيوس "متهورا"، وليس "اعتداء"، وهو ما قلّص عقوبة الإيقاف من 4-12 مباراة إلى مباراتين فقط (الحد الأدنى من العقوبة)، مما يعني أن النجم البرازيلي سيكون متاحا لفريقه في منافسات كأس السوبر الإسباني المُقامة حاليا في السعودية.

وكان مارتينيز تلقى بطاقة حمراء مباشرة فبراير/شباط 2021 في أثناء لعبه مع فريقه السابق أتلتيك بلباو، بعدما صفع سيرخيو ليون لاعب ليفانتي.

حينها جاء في تقرير الحكم: "بمجرد انتهاء المباراة وبينما كان لا يزال اللاعبون في الملعب، ضرب مارتينيز بيده أحد المنافسين على وجهه باستخدام القوة المفرطة".

وفي الوقت نفسه، أبدى مارتينيز وزملاؤه في فريقه الحالي برشلونة فرحتهم بإعادة تسجيل زميليهما، قائلا: "أولمو وفيكتور لاعبان مهمان بالنسبة لنا، وضعهم لم يكن سهلا، لقد حاولنا دعمهم في كل لحظة".

إعلان

وأتم "كنا نواصل العمل رغم كثير من الشائعات التي تصل دائما إلى غرفة الملابس، لكننا كنا نحاول تجنب كل هذا للتركيز على اللعب".

وينتظر برشلونة، في المباراة النهائية للسوبر الإسباني المقررة الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيقام الليلة عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة بين ريال مدريد بطل الليغا الموسم الماضي ونظيره ريال مايوركا وصيف بطل الكأس.

وفي حال فوز ريال مدريد على مايوركا سيكون أمام برشلونة فرصة لرد اعتباره من خسارة نهائي النسخة الماضية حين خسر أمام غريمه التقليدي (1-4).

المصدر : الصحافة الإسبانية

إعلان