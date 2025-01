مدافع برشلونة: الاتحاد الإسباني تساهل مع فينيسيوس نجم ريال مدريد

علق إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة على قرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا الذي منح فريقه قرار احترازيا مؤقتا يسمح له بإعادة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وشارك مارتينيز أساسيا في المباراة التي فاز فيها فريقه على أتلتيك بلباو (2-0) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وبعد المباراة، سُئل مارتينيز عن رأيه بقرار المجلس الأعلى بخصوص أولمو فقال "إذا كان عادلا أم لا فهذا ليس من شأني، أليس كذلك؟، أنا لاعب في برشلونة وكل ما أريده هو أن يكون لاعبونا موجودين معنا".

😤 Iñigo no se moja con la cautelar a Olmo y pasa una facturita por la diferencia de trato a la hora de poner sanciones pic.twitter.com/B5N2BfXIqw

وأضاف "ما يبدو لي أنه غير عادل أيضا، حين عوقبت قبل عامين أو 3 أعوام بالإيقاف 4 مباريات بسبب تصرف أقل بكثير مما فعله فينيسيوس جونيور ولم يُناقش الأمر كثيرا، هذه أشياء يقررها الآخرون وليست في أيدينا"، في إشارة إلى العقوبة التي فرضها الاتحاد الإسباني مؤخرا على فينيسيوس نجم ريال مدريد.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني مؤخرا إيقاف فينيسيوس مباراتين بعد طرده في مباراة "الميرينغي" ضد فالنسيا في الليغا إثر اعتدائه على سول ديمترفيسكي حارس مرمى "الخفافيش" بدون كرة.

واعتبرت لجنة المسابقات تصرف فينيسيوس "متهورا"، وليس "اعتداء"، وهو ما قلّص عقوبة الإيقاف من 4-12 مباراة إلى مباراتين فقط (الحد الأدنى من العقوبة)، مما يعني أن النجم البرازيلي سيكون متاحا لفريقه في منافسات كأس السوبر الإسباني المُقامة حاليا في السعودية.

💥 Iñigo Martínez: "No me parece justa la sanción a Vinicius. Hace unos años por mucho menos me metieron cuatro partidos" pic.twitter.com/vD9uFz9mip

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 8, 2025