حرائق لوس أنجلوس تتسبب في تأجيل مباراة بدوري السلة الأميركي

قررت رابطة دوري السلة الأميركي للمحترفين، تأجيل مباراة لوس أنجلوس ليكرز وضيفه شارلوت هورنتس، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الخميس، وذلك بسبب اندلاع حرائق غابات في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.

ويعد اليوم هو الثاني على التوالي الذي يتم تأجيل مباراة تقام في لوس أنجلوس، وذلك بعد قرار تأجيل مباراة فريق لوس أنجلس كينغز مع كالغاري فيلمز في دوري الهوكي الأميركي أمس الأربعاء.

وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات في وقت لاحق، فيما قال فريق لوس أنجلس كينغز إن تذاكر مباراته المؤجلة مع كالغاري فيلمز ستكون صالحة في الموعد الجديد للمباراة.

واندلعت 3 حرائق في مناطق مختلفة بلوس أنجلوس وذلك بعد يومين من هبوب رياح شديدة، وجاء تهديد كبير أمس الأربعاء في منطقة هوليود هيلز، وهي القريبة من قلب منطقة صناعة السينما والترفيه، قبل أن يتم احتواء الحريق صباح اليوم الخميس.

وصدرت تعليمات بالإخلاء لحوالي 180 ألف شخص فيما التهمت الحرائق حوالي 45 ميلا مربعا أي ما يعادل 117 كيلو مترا مربعا وهو ما يعادل حجم سان فرانسيسكو.