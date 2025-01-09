بالفيديو.. فان دايك يشكك في صحة هدف فوز توتنهام على ليفربول

شكك فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في صحة هدف الفوز المثير للجدل الذي سجله لوكاس بيرجفال في اللحظات الأخيرة لتوتنهام، مشيرا إلى أن فريقه لن يستخدم الهدف كحافز قبل مباراة الإياب للدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليفربول تذوق طعم الخسارة تحت قيادة المدرب أرني سلوت، للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، أمس الأربعاء بعدما سجل بيرجفال هدف الفوز في الدقيقة 86، بعد لحظات من تفاديه الحصول على بطاقة صفراء ثانية بسبب تدخله العنيف مع كوستاس تسيميكاس.

أبدى فان دايك، قائد ليفربول، انزعاجه للحكم ستيوارت أتويل، بعد عرقلة بيرجفال ومع نهاية المباراة، ولكنه قلل من التكهنات التي تشير إلى أن ليفربول، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، سيستخدم هذا لإشعال الحماس قبل مواجهة توتنهام على ملعب آنفيلد يوم 6 فبراير/شباط المقبل في مباراة الإياب.

وقال فان دايك "الإحباط كان في الملعب فقط. بعد المباراة لا يمكنك فعل أي شيء بشأن هذا، ولسوء الحظ بالنسبة لنا، انتهى الأمر بتسجيله هدف الفوز".

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وأضاف "الأمور لا تسير بهذه الطريقة. لا نحتاج لحافز. نعلم أننا سندخل المباراة التي تقام في آنفيلد ونحن متأخرون بهدف، لذلك علينا أن نقاتل".

وتابع المدافع الهولندي "علينا القتال سويا، مع جماهيرنا واللاعبين. بوضوح، نأمل أن يكون الجميع في كامل جاهزيتهم، ودعونا نرى إذا كنا سنتمكن من ذلك".

وأردف فان دايك "ستكون مباراة صعبة لأنهم في رأيي فريق جيد للغاية، ولديهم مدرب جيد للغاية، ولكننا سنحاول الفوز بهذه المباراة. نحن في الدور قبل النهائي، نعلم مدى رغبتهم في الفوز بالبطولة ولكنني أعلم أننا سنحب الفوز بالبطولة مرة أخرى وربما أكثر من ذلك".

🤯🧤 بعد 3 أيام من التعاقد معه، وفي أول ظهور له مع توتنهام، أنطونين كينسكي يتألق ✍️ كيف تصف أداء حارس المرمى التشيكي ؟#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #توتنهام_ليفربول#CarabaoCup pic.twitter.com/nPGoWgBmQo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 8, 2025

وسجل ليفربول 6 أهداف في مرمى توتنهام الشهر الماضي، ولكنه عانى في صنع فرص حقيقية على ملعب توتنهام قبل أن يهدر البديل داروين نونيز فرصتين محققتين في الشوط الثاني بعدما تألق حارس توتنهام أنتونين كينسكي في لقائه الأول مع الفريق.