إيفرتون المهدد بالهبوط يقيل مدربه قبل ساعات من مباراته بكأس إنجلترا

أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إقالة مدربه شون دايك قبل ساعات من مواجهة بيتربورو في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال إيفرتون إن مدرب الفريق تحت 18 عاما ليتون بينز وقائد النادي شيموس كولمان سيتوليان مسؤولية الفريق الأول بشكل مؤقت.

وأضاف النادي في بيان "يؤكد نادي إيفرتون لكرة القدم أنه تم إعفاء شون دايك من مهامه كمدرب للفريق الأول للرجال بأثر فوري".

وأضاف "غادر إيان وان وستيف ستون ومارك هاوارد وبيلي ميرسر النادي أيضا. عملية تعيين مدرب جديد جارية وسيتم تقديم تحديث في الوقت المناسب".

واستحوذ الملاك الجدد، وهم مجموعة فريدكين، على إيفرتون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال دايك إنه يحظى بدعمهم.

لكن إيفرتون بات يحتل المركز 16 في الترتيب بعد 19 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط. ولم يفز الفريق بأي مباراة منذ تغلبه على ولفرهامبتون في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وهي سلسلة تتألف من 5 مباريات بدون انتصار.