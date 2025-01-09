خيارات برشلونة لتعزيز هجومه في الميركاتو الشتوي

رغم المشاكل الإدارية التي يعاني منها نادي برشلونة وفشله في تسجيل لاعبه داني أولمو، فإن النادي الإسباني يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا يريد جلب مهاجم يلعب في مركز الجناح الأيسر لتعزيز الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت أن النادي يفكر جديا في هذه الخطوة بعد نجاحه في العودة إلى قاعدة 1:1 والالتزام بقواعد اللعب النظيف، مع الإشارة إلى أن الأولوية الآن تتمثل في إعادة تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.

ويضع النادي كامل تركيزه على تسجيل أولمو وفيكتور لأنه في حال الفشل سيكون ذلك بمثابة إخفاق رياضي واقتصادي كبير، بالإضافة إلى تضرر صورة وسمعة النادي.

وتشير مصادر داخل برشلونة إلى أن الأهم حاليا هو التعاقد مع مهاجم على اعتبار أن هذا المركز يعاني من نقص أكبر، وأن تعزيزه سيكون له تأثير إيجابي على الفريق، لكن في الوقت نفسه ستواجه الإدارة صعوبات كبيرة على اعتبار أن الأندية الأخرى ترفض التفريط بمهاجميها أو تصعّب رحيلهم في منتصف الموسم.

وعليه ترى الصحيفة الإسبانية أن النقص في قائمة البلوغرانا يتمثل في مركز الجناح الأيسر الذي فشل البلوغرانا في تعزيزه صيف العام الماضي.

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وأكدت "الأمر ليس مجرد نزوة من الرئيس خوان لابورتا، فبعد نقاشات مطولة بين المدير الرياضي ديكو والمدرب هانزي فليك تم التوصل إلى نتيجة مفادها ضرورة تعزيز الفريق إذا أمكن".

وفي هذا الإطار، يفكر برشلونة في التعاقد مع الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي أو البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي، وكلاهما يمتلكان الخبرة اللازمة لكنهما يمران بظروف صعبة مع نادييهما، وفق وجهة نظر "موندو ديبورتيفو".

ويرتبط دياز (27 عاما) بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2027، ويرفض اللاعب التجديد لاعتراضه على شروط العقد الجديد التي لا تتماشى مع أهميته في الفريق.

واستدركت الصحيفة "من الصعب أن يفرط ليفربول باللاعب خاصة وأن الفريق يقترب بشدة من الفوز بالدوري الإنجليزي، كما أنه متصدر للمجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن الكرة ستكون في ملعب دياز".

أما لياو (25 عاما) فأرقامه التهديفية وفي التمريرات الحاسمة تعد رائعة جدا، وقد حاول برشلونة التعاقد معه الصيف الماضي بعدما فشل في ضم نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو.

أما حاليا ومع استيفاء برشلونة قواعد اللعب المالي النظيف والعودة لقاعدة 1:1، فقد تحرك الوكيل خورخي مينديز الذي تربطه علاقة جيدة بممثلي لياو من أجل بدء المفاوضات من جديد.

في هذا الشأن بالتحديد، فإن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد قد يفتح باب الخروج للبرتغالي لياو إذا وصل الأول إلى ميلان.

راشفورد الذي خرج من مخططات البرتغالي روبن أموريم مدرب "الشياطين الحمر"، تم عرضه على برشلونة أيضا، وفق موندو ديبورتيفو التي قالت إن "جودته في الجناح الأيسر معروفة لكنه يمر بوقت سيئ، ولهذا السبب يريد ناديه التخلص منه".

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وفي كل الأحوال أمام برشلونة حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي (إسبانيا) من يوم الاثنين 3 فبراير/شباط 2025 لتنفيذ خططه، وهو موعد إغلاق نافذة الانتقالات الحالية.