"غش وفضيحة".. السياسة الإسبانية تدخل على خط تسجيل أولمو

لا تزال أزمة تسجيل نادي برشلونة للثنائي داني أولمو وباو فيكتور تسيل كثيرا من الحبر في إسبانيا، وببدو أنها تجاوزت الجانب الرياضي لتتحول إلى مسألة سياسية.

واتهم سياسي إسباني المجلس الأعلى للرياضة في بلاده بمحاباة برشلونة بعد أن وافق الثاني على منح النادي الكتالوني إجراء احترازيا مؤقتا يسمح له بإعادة تسجيل أولمو وفيكتور.

واستخدم بورخا سيمبر المتحدث باسم الحزب الشعبي (من المعارضة) حسابه على منصة إكس من أجل انتقاد القرار، حسب صحيفة سبورت الكتالونية.

وكتب سيمبر أن "هذا القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للرياضة يخالف القواعد ومعايير الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا".

Esta decisión del gobierno, contra la norma y contra el criterio de la Federación y La Liga, es un trato de favor a un club y adultera la competición.

Dudo mucho que esta amnistía se hubiera concedido a un club más pequeño.https://t.co/URCtFWfVgO — Borja Sémper (@bsemper) January 8, 2025

وذهب سيمبر إلى أبعد من ذلك إذ أضاف أن "هذا القرار يعد محاباة لبرشلونة وغشا. أشك بشدة في أن مثل هذه لخطوة كانت ستُمنح لنادٍ أصغر".

وأعاد سيمبر نشر كلمات أحد الصحفيين الإسبان الذي تناول حالة مشابهة لما حدث مع أولمو في الماضي، والتي كان ضحيتها الفرنسي نبيل فقير اللاعب السابق لنادي ريال بيتيس، حين أُجبر النادي الأندلسي على بيعه للجزيرة الإماراتي بسبب قضية اللعب المالي النظيف.

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وكتب الصحفي ألبرت أورتيغا عبر إكس "في ميركاتو الصيف الماضي (2024) اضطر ريال بيتيس إلى بيع نبيل فقير أحد أفضل لاعبيه لتحقيق التوازن في أرقامه المالية، والآن يرى بيتيس تجاوز المجلس الأعلى للرياضة القانون، إنها فضيحة".

Este pasado mercado de verano, el Real Betis tuvo que vender a Nabil Fekir, uno de sus mejores futbolistas, para cuadrar sus números y no quedarse sin margen salarial. Ahora el Betis ve cómo el CSD pasa por encima del control económico de LaLiga. Es un escándalo. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 8, 2025

وسيكون بإمكان برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك الاعتماد على أولمو في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية.

وبلغ برشلونة النهائي بعد فوزه أمس في المربع الذهبي على أتلتيك بيلباو (2-0)، وسجل الهدفين غافي ولامين جمال على مدار شوطي المباراة التي غاب عنها أولمو.

وينتظر برشلونة في المشهد الختامي الفائز من نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع بين ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ونظيره ريال مايوركا وصيف بطل الكأس الموسم الماضي.