الهلال السعودي يحقق إيرادات رعاية قياسية

حقق نادي الهلال السعودي مداخيل رعاية قياسية للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2023-2024، مسجلا رقما تجاريا قدره 281 مليون يورو.

وتحت قيادة الإسباني إستيف كالزادا، تألق النادي المملوك لصندوق الثروة السيادي، بشكل خاص في المجال التجاري، الذي يمثل 60% من دخله العادي (167 مليون يورو).

كما حققت عقود الرعاية 114 مليون يورو، وهو مبلغ مضاعف مقارنة بالعام السابق.

وأدى وصول نجوم عالميين مثل نيمار، وجواو كانسيلو، وألكسندر ميتروفيتش، ولاعب أولمبيك مرسيليا السابق رونان لودي، إلى تحفيز هذا النمو المذهل، مما سمح للنادي بجذب 6 رعاة جدد وزيادة محفظته إلى 17 شريكا تجاريا.

وعلى الرغم من هذه الإيرادات القياسية، فإن صافي الربح المعروض لا يزال متواضعا (8500 يورو)، وهو رقم لا يشمل النفقات المرتبطة بالتحويلات.