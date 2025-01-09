موعد مباراة الجيش الملكي ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى الكلاسيكو المغربي بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي في قمة حاسمة لكليهما بالجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

وسيكون الملعب الشرفي بمدينة مكناس مسرحا للقاء المصيري بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء ضمن المجموعة الثانية.

ويسعى كل منهما للانتصار الذي سيضمن للجيش تأهله وللرجاء تعزيز آماله، وسط ترقب من ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الذي يسعى لخطف إحدى البطاقتين، والذي سيواجه مضيفه مانيما أونيون الكونغولي الديمقراطي في كينشاسا.

موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير/كانون الثاني الجاري على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، وتنطلق الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت الرباط، والعاشرة مساء 22:00 بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد التاسعة مساء 21:00 بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وكان الجيش تغلب على الرجاء 2-0 ذهابا، وتعادل معه سلبيا في الدوري المحلي، وتاليا سيكون فيلود تحت الضغط في ظل صحوة الرجاء ورغبته في الانتصار لإنعاش فرصه في التأهل.