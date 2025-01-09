ملاكم سابق يحسم الجدل حول جدية نزال تايسون وجيك بول

اقتحم الملاكم النيوزلندي السابق شين كاميرون دائرة الجدل حول النزال الذي جمع أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون بمواطنه صانع المحتوى جيك بول في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وانتصر بول على تايسون في النزال الذي جرى يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون وحظي بنسبة مشاهدة عالية جدا عبر منصة "نتفلكس"، بقرار بالإجماع، حيث أخفق الثاني بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من 8 جولات و الأول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

لكن هذا النزال تسبّب بخيبة أمل كبيرة للمشاهدين حيث رأي كثيرون أنه كان عبارة عن "تمثيلية متفق عليها" خاصة وأن علامات التقدم بالسن ظهرت على تايسون (58 عاما) منذ الجولات الأولى فيما أقر بول (27 عاما) لاحقا بأنه تعمد إبطاء وتيرة النزال في مراحله الأخيرة.

🚨 Jake Paul vs Mike Tyson – Proof that the fight was rigged, fake and Tyson was holding back throwing the fight for Money Busted#JakePaulMikeTyson #Jakepaul #MikeTyson #Youtube pic.twitter.com/4mgQIUHCHm — T R U T H P O L E (@Truthpolex) November 19, 2024

ورغم اقتراب مرور شهرين على ذلك النزال لكن النقاش حوله ما زال ساخنا وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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من وجهة نظر كاميرون فإن ذلك النزال كان حقيقيا، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه "بالتلاعب" في مقاطع الفيديو التي انتشرت بعد انتهائه من أجل "خلق روايات مضللة".

وقال كاميرون المصنف ضمن الوزن الثقيل "لا أعتقد أن ذلك النزال كان تمثيلية، المشكلة أن مقاطع الفيديو جعلت الحركة تبدو بطيئة أكثر وكأنها غير حقيقية"

وأضاف ردا على من قال إن تايسون شارك في النزال من أجل الحصول على الأموال "يمكن القول إن حركته البطيئة متعلقة بالعمر وتأثير الشيخوخة لكن لم تكن لديه أي نية للخسارة، اللكمات الفاشلة جاءت نتيجة أنه يواجه خصما أصغر منه سنا ويتمتع برد فعل أسرع".

وأتم كاميرون الملقب بالمحارب الجبلي "رشاقة بول ساعدته على تفادي لكمات تايسون بطريقة رائعة".

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ — Netflix (@netflix) November 16, 2024

يُذكر أن شين كاميرون (47 عاما) خاض خلال مسيرته الاحترافية التي امتدت في الفترة بين عامي 2003 و2014 حوالي 34 نزالا فاز في 29، منها 22 بالضربة القاضية فيما خسر 5 (3 منها بالضربة القاضية).