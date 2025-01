ملاكم سابق يحسم الجدل حول جدية نزال تايسون وجيك بول

اقتحم الملاكم النيوزلندي السابق شين كاميرون دائرة الجدل حول النزال الذي جمع أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون بمواطنه صانع المحتوى جيك بول في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وانتصر بول على تايسون في النزال الذي جرى يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون وحظي بنسبة مشاهدة عالية جدا عبر منصة "نتفلكس"، بقرار بالإجماع، حيث أخفق الثاني بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من 8 جولات و الأول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

لكن هذا النزال تسبّب بخيبة أمل كبيرة للمشاهدين حيث رأي كثيرون أنه كان عبارة عن "تمثيلية متفق عليها" خاصة وأن علامات التقدم بالسن ظهرت على تايسون (58 عاما) منذ الجولات الأولى فيما أقر بول (27 عاما) لاحقا بأنه تعمد إبطاء وتيرة النزال في مراحله الأخيرة.

🚨 Jake Paul vs Mike Tyson – Proof that the fight was rigged, fake and Tyson was holding back throwing the fight for Money

Busted#JakePaulMikeTyson #Jakepaul #MikeTyson #Youtube pic.twitter.com/4mgQIUHCHm

— T R U T H P O L E (@Truthpolex) November 19, 2024