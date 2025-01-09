توقعات 2025: اعتزال ميسي وأنشيلوتي يغادر ريال مدريد

عادة ما يكون مطلع العام الجديد فرصة مثالية للتنبؤات والتوقعات بنتائج القصص والأحداث خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أمر ينطبق على كرة القدم.

وينظر عالم كرة القدم إلى الكرة البلورية ويحاول التنبؤ بما سيحدث في الأحداث الكروية التي تستحق المتابعة في الفترة المقبلة، من الانتقالات الضخمة إلى الفائزين المحتملين في المسابقات الكبرى، وهذه بعض التوقعات بشأن كرة القدم العالمية في عام 2025.

أرسنال ضد أتالانتا في نهائي أبطال أوروبا

لا شك أن الموسم الافتتاحي لدوري أبطال أوروبا في حلته الجديدة جلب العديد من المفاجآت، فبطل الموسم الماضي ريال مدريد يحتل المركز العشرين من بين 36 فريقا، برصيد 9 نقاط فقط بعد 6 مباريات. أما مشاكل مانشستر سيتي فهي قارية ومحلية، ويحتل المركز الـ22 بثماني نقاط، وليس من المستبعد أن يفشل في الوصول إلى الأدوار الإقصائية.

كما أن تركيز ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم ربما سيفقده الاهتمام في المراحل الأخيرة بالبطولة القارية، مما يسمح لنادٍ مثل أرسنال بالتقدم إلى النهائي إلى جانب أتالانتا الإيطالي الذي قد يكون الحصان الأسود في هذه النسخة.

تتويج إنتر ميامي واعتزال ميسي

يتوقع أن يتوج إنتر ميامي بلقب كأس الدوري الأميركي لكرة القدم، ولن يكون رفع اللقب بنهاية موسم 2025 الحدث الأبرز، لإن إمكانية اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وستحظى باهتمام أكبر.

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وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي بنهاية الموسم المقبل، وعلى الرغم من أن المالك المشارك خورخي ماس يتوقع موافقة بطل كأس العالم في قطر 2022 على التمديد، فإن الأمر يبقى متروكا لميسي الذي سيبلغ 38 عاما في يونيو/حزيران المقبل.

وفي وقت سابق، رفض النجم الأرجنتيني التأكيد على إمكانية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال ميسي "أحاول ألا أستبق الأحداث. أركز على الاستمتاع بكل يوم. عندما يحين الوقت، سنرى. لا أحب التسرُّع في الأمور. آمل أن أتمكَّن من الاستمرار في الأداء على هذا المستوى، لأن ذلك يجعلني سعيدا".

أرنولد لاعبا بريال مدريد

سيشهد الدوري الإنجليزي الممتاز رحيل عدد من النجوم الأساسيين هذا الصيف، وقام ريال مدريد الأسبوع الماضي بمحاولة التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده مع ليفربول بعد أشهر قليلة.

رفض ليفربول لعرض ريال مدريد في وقت سابق لن يثني الملكي عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي الموسم المقبل، خصوصا مع استمرار الرئيس فلورنتينو بيريز في إنعاش عصر آخر من الغلاكتيكوس.

دي بروين يغادر السيتي

ربما سيترك كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل، وستكون أمام البلجيكي البالغ من العمر 33 عاما، والفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا، الكثير من الخيارات.

ويسعى نادي سان دييغو إف سي، الذي أصبح هذا العام الفريق رقم 30 في الدوري الأميركي لكرة القدم، إلى إحداث ضجة في الدوري، من خلال التعاقد مع دي بروين إلى جانب المكسيكي هيرفينغ لوزانو أهدافهما في الميركاتو المقبل بحسب تقارير إعلامية.

تشلسي يفوز بكأس العالم للأندية

ستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي أعدها الفيفا هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية.

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وبعد موسم أوروبي شاق، يتوقع أن تستغل بعض الأندية الكبرى مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان البطولة لإجراء تدوير كبير أو ربما تقديم لاعبين شباب للفريق الأول.

في المقابل، قد تستغل أندية أخرى مثل تشلسي مونديال الأندية لاختبار تشكيلته الحالية الضخمة إلى جانب اللاعبين المعارين حاليا، مثل أندري سانتوس وديفيد داترو فوفانا.

بفضل كتيبة من اللاعبين الجيدين، يتوقع أن يفوز تشلسي بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بلقب هذه البطولة.

أموريم يقود مانشستر يونايتد للفوز بالألقاب

على الرغم من أن المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد روبن أموريم عانى من بداية متقلبة في مسيرته مع النادي، فإن هناك بعض المؤشرات الواعدة.

ويحتاج أموريم إلى حل العديد من القضايا في يونايتد، وستمنحه فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني الفرصة لمعالجة بعض المشاكل الأكثر إلحاحا.

لن يفوز "الشياطين الحمر" بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن لطيفة بالنسبة لهم، ومع ذلك، فإن النجاح في الدوري الأوروبي ليس بعيد المنال.

ليفربول لن يفوز بكل شيء

سجل ليفربول بداية رائعة تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، ونجح الريدز في شق طريقه خلال النصف الأول من الموسم، إذ يتصدر حاليا الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم ذلك، أشارت تقارير إلى أن النجاح في المسابقات المهمة لن يكون في متناول الريدز، بسبب مشاكل تمديد عقود نجومه مثل محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترنت ألكساندر-أرنولد، والتي قد تؤثر سلبيا على تركيز الفريق بقية الموسم.

أنشيلوتي يغادر مدريد

أدت هزيمة ريال مدريد 4-0 على أرضه أمام برشلونة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأمام ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا إلى انتقادات واسعة النطاق للمدرب كارلو أنشيلوتي.

ولن يكون الأمر مفاجئا إذا غادر الإيطالي الصيف المقبل بعد إضافة لقب آخر مهم إلى سجله اللامع.