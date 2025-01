وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى فريق نيوكاسل يونايتد ومدربه المساعد جيسون تيندال وأستون فيلا ومحلل الأداء الرئيسي له فيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي الذي وقع خلال مباراة الفريقين معا على ملعب "سانت جيمس بارك" بالدوري الممتاز.

وتعرض تيندال وماناس للطرد بسبب الشجار في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بين شوطي مباراة الفريق الشهر الماضي. ووصف أحد رجال الإعلام الحادث بأنه "شجار بين 20 رجلا".

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي اليوم الخميس "وجهت اتهامات إلى نيوكاسل وأستون فيلا وجيسون تيندال وفيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024".

Newcastle assistant Jason Tindall and Aston Villa analyst Victor Manas have both been charged for acting in an improper manner during their Boxing Day clash at St James' Park.#NUFC #AVFC #BBCFootball pic.twitter.com/aQU07tmilq

— BBC Sport (@BBCSport) January 9, 2025