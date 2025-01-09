وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى فريق نيوكاسل يونايتد ومدربه المساعد جيسون تيندال وأستون فيلا ومحلل الأداء الرئيسي له فيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي الذي وقع خلال مباراة الفريقين معا على ملعب "سانت جيمس بارك" بالدوري الممتاز.

وتعرض تيندال وماناس للطرد بسبب الشجار في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بين شوطي مباراة الفريق الشهر الماضي. ووصف أحد رجال الإعلام الحادث بأنه "شجار بين 20 رجلا".

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي اليوم الخميس "وجهت اتهامات إلى نيوكاسل وأستون فيلا وجيسون تيندال وفيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024".

Newcastle assistant Jason Tindall and Aston Villa analyst Victor Manas have both been charged for acting in an improper manner during their Boxing Day clash at St James' Park.#NUFC #AVFC #BBCFootball pic.twitter.com/aQU07tmilq — BBC Sport (@BBCSport) January 9, 2025

وأضاف: "أثيرت ادعاءات أنه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، فشل الناديان في ضمان عدم تصرف لاعبيهما و/أو الموجودين في المنطقة الفنية بطريقة غير لائقة و/أو استفزازية داخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس… بجانب ادعاءات حول تصرف مساعد مدرب نيوكاسل ومحلل أستون فيلا بطريقة غير لائقة".

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وهناك مهلة أمام نيوكاسل وأستون فيلا للرد على هذه الاتهامات حتى يوم الاثنين 13 يناير/كانون الثاني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

فاز نيوكاسل يونايتد على أستون فيلا بنتيجة 3-0 في ملعب سانت جيمس بارك، حيث طرد مهاجم أستون فيلا جون دوران بعد 32 دقيقة، بسبب دوسه على فابيان شار.