الهولندي فان دايك يعرض خدماته على ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول عرض خدماته على ريال مدريد، لكن النادي الملكي رفضه بسبب سنه ورغبته بضم لاعبين آخرين.

وصرح الدولي الهولندي في وقت سابق بأنه يرغب في تجديد عقده مع ليفربول.

ويقترب فان ديك (33 عاما) من نهاية عقده في "أنفيلد" مما يسمح له بتوقيع اتفاق مبدئي مع أي ناد آخر، ويمكنه الانتقال لأيّ فريق مجانا الصيف المقبل، من دون الحاجة إلى العودة لناديه الحالي.

وقائد ليفربول ليس الوحيد، حيث دخل زميلاه في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح أيضا الأشهر الستة الأخيرة من عقدهما.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن وكلاء فان دايك تواصلوا مع إدارة نادي ريال مدريد، لإبلاغهم برغبة اللاعب الهولندي في الانتقال إلى النادي الملكي مجانا، لكن إدارة المرينغي رفضت الفرصة بسبب اعتزامه التعاقد مع لاعبين "أكثر ملائمة للنادي".

ويسعى مدرب ريال مدريد لتعزيز دفاعاته في أعقاب إصابة كل من النمساوي ديفيد ألابا والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وقد يكون عامل السن وراء عدم اهتمام النادي الملكي بمدافع الريدز.

🚨 BREAKING: Virgil Van Dijk has been OFFERED to Real Madrid for summer 2025. The club has REJECTED the offer. @JorgeCPicon pic.twitter.com/aiJP3nGpTs — Madrid Zone (@theMadridZone) January 6, 2025

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لاعبون آخرون

ويبحث النادي الملكي في السوق عن لاعبين جدد، لتعزيز مركز قلب الدفاع في صيف عام 2025 أو 2026، بعد أن وجد صعوبات في ضم أسماء ذات جودة عالية في الوقت الحالي بسبب المطالب المالية الباهظة.

ويضع أنشيلوتي نصب عينيه الفرنسي كاستيلو لوكيبا، مدافع نادي لايبزيغ الألماني، وفان دي فين مدافع توتنهام هوتسبيرز، إضافة إلى مدافع فريق مانشستر سيتي الكرواتي غفارديول.

وقال متحدث رسمي باسم ريال مدريد لموقع "سكور 365" إن "الحديث عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لاعب ليفربول فان ديك غير صحيح".

وأضاف "فان ديك ليس جزءا من خططنا التعاقدية ولم نرسل عرضا رسميا إلى ليفربول بشأن المفاوضات مع فان ديك. ولم يعرض اللاعب على نادينا من قبل وكلاء اللاعب، وإذا حدث ذلك، فسيتم الإعلان عنه من خلال قنوات فريقنا الرسمية".

وهناك ثقة في ريال مدريد بأن ميليتاو وألابا يمكنهما الوصول إلى أعلى مستوياتهما مرة أخرى، بعد العودة من الإصابة.

ويحاول أنشيلوتي التكيف مع الوضع الحالي، بالاعتماد على الأسماء الموجودة في الفريق، أمثال لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني الذي يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع أيضا.