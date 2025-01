الهولندي فان دايك يعرض خدماته على ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول عرض خدماته على ريال مدريد، لكن النادي الملكي رفضه بسبب سنه ورغبته بضم لاعبين آخرين.

وصرح الدولي الهولندي في وقت سابق بأنه يرغب في تجديد عقده مع ليفربول.

ويقترب فان ديك (33 عاما) من نهاية عقده في "أنفيلد" مما يسمح له بتوقيع اتفاق مبدئي مع أي ناد آخر، ويمكنه الانتقال لأيّ فريق مجانا الصيف المقبل، من دون الحاجة إلى العودة لناديه الحالي.

وقائد ليفربول ليس الوحيد، حيث دخل زميلاه في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح أيضا الأشهر الستة الأخيرة من عقدهما.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن وكلاء فان دايك تواصلوا مع إدارة نادي ريال مدريد، لإبلاغهم برغبة اللاعب الهولندي في الانتقال إلى النادي الملكي مجانا، لكن إدارة المرينغي رفضت الفرصة بسبب اعتزامه التعاقد مع لاعبين "أكثر ملائمة للنادي".

ويسعى مدرب ريال مدريد لتعزيز دفاعاته في أعقاب إصابة كل من النمساوي ديفيد ألابا والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وقد يكون عامل السن وراء عدم اهتمام النادي الملكي بمدافع الريدز.

🚨 BREAKING: Virgil Van Dijk has been OFFERED to Real Madrid for summer 2025.

The club has REJECTED the offer. @JorgeCPicon pic.twitter.com/aiJP3nGpTs

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 6, 2025