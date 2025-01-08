رياضة|إسبانيا

"اعتداء وليس عنفا".. هذه عقوبة فينيسيوس لاعب ريال مدريد

VALENCIA, SPAIN - JANUARY 03: Stole Dimitrievski of Valencia CF lies injured after interacting with Vinicius Junior (L) of Real Madrid during the LaLiga match between Valencia CF and Real Madrid CF at Estadio Mestalla on January 03, 2025 in Valencia, Spain. Vinicius Junior was later sent off after a VAR review of the incident. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
عقوبة الإيقاف أقل من 4 مباريات، تنفذ في نفس البطولة (غيتي)
8/1/2025

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء إيقاف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مباراتين بعد اعتدائه على ديمتريفسكي حارس مرمى فالنسيا خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللجنة استندت في العقوبة على المادة 130 من اللائحة، بعدما أكد سوتو جرادو حكم اللقاء في تقريره أن فينيسيوس تعمد ضرب حارس فالنسيا بدون كرة، بقوة مفرطة.

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس سيكون بإمكانه المشاركة في مباراة مايوركا في "قبل نهائي كأس السوبر الإسباني" يوم الخميس المقبل، وأيضا في المباراة النهائية حال تأهل فريقه وانتظار الفائز من برشلونة وأتلتيك بلباو.

وأوضحت أيضا نظرا لأن عقوبة الإيقاف أقل من 4 مباريات، فإنها ستنفّذ في نفس البطولة التي حدثت فيها الواقعة، لذا سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباراتي ريال مدريد في الجولتين القادمتين من الدوري أمام لاس بالماس وبلد الوليد، يومي 19 و25 الشهر المقبل.

وأشارت أيضا إلى أنه إذا اعتبرت اللجنة ما فعله فينيسيوس اعتداء صريحا وليس عنفا فسيكون من الممكن إيقاف النجم البرازيلي 4 مباريات على الأقل، ويبدأ تنفيذ العقوبة من كأس السوبر الإسباني.

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وختمت الصحيفة تقريرها بأن هذا الاعتبار كان سيعني غياب فينيسيوس عن مواجهة  مايوركا، وأيضا المباراة النهائية لكأس السوبر حال تأهل فريقه، والغياب عن مباراة ريال مدريد في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، والغياب عن مباراتي لاس بالماس وبلد الوليد في الدوري، حال عدم تأهل فريقه لنهائي كأس السوبر.

المصدر : وكالات

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