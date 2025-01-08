"اعتداء وليس عنفا".. هذه عقوبة فينيسيوس لاعب ريال مدريد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء إيقاف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مباراتين بعد اعتدائه على ديمتريفسكي حارس مرمى فالنسيا خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللجنة استندت في العقوبة على المادة 130 من اللائحة، بعدما أكد سوتو جرادو حكم اللقاء في تقريره أن فينيسيوس تعمد ضرب حارس فالنسيا بدون كرة، بقوة مفرطة.

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس سيكون بإمكانه المشاركة في مباراة مايوركا في "قبل نهائي كأس السوبر الإسباني" يوم الخميس المقبل، وأيضا في المباراة النهائية حال تأهل فريقه وانتظار الفائز من برشلونة وأتلتيك بلباو.

وأوضحت أيضا نظرا لأن عقوبة الإيقاف أقل من 4 مباريات، فإنها ستنفّذ في نفس البطولة التي حدثت فيها الواقعة، لذا سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباراتي ريال مدريد في الجولتين القادمتين من الدوري أمام لاس بالماس وبلد الوليد، يومي 19 و25 الشهر المقبل.

وأشارت أيضا إلى أنه إذا اعتبرت اللجنة ما فعله فينيسيوس اعتداء صريحا وليس عنفا فسيكون من الممكن إيقاف النجم البرازيلي 4 مباريات على الأقل، ويبدأ تنفيذ العقوبة من كأس السوبر الإسباني.

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وختمت الصحيفة تقريرها بأن هذا الاعتبار كان سيعني غياب فينيسيوس عن مواجهة مايوركا، وأيضا المباراة النهائية لكأس السوبر حال تأهل فريقه، والغياب عن مباراة ريال مدريد في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، والغياب عن مباراتي لاس بالماس وبلد الوليد في الدوري، حال عدم تأهل فريقه لنهائي كأس السوبر.