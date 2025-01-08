لماذا يلعب برشلونة ومايوركا في السوبر الإسباني رغم عدم فوزهما بأي بطولة؟

تنطلق اليوم الأربعاء في السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بمشاركة 4 فرق منها برشلونة ومايوركا، رغم عدم فوزهما بالدوري المحلي أو كأس الملك أو أي بطولة الموسم الماضي.

ويقام كأس السوبر الإسباني في السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري.

وحسب اللائحة تُلعب البطولة بمشاركة 4 أندية هي: بطل الدوري، وصيف الدوري، وبطل الكأس ووصيف الكأس.

ويشارك ريال مدريد لفوزه بلقب الدوري الإسباني، وأتلتيك بيلباو بعد تتويجه بكأس الملك، أما برشلونة فيشارك بصفته وصيفا للدوري، ومايوركا وصيفا للكأس، لذلك من الممكن أن يفوز النادي المشارك بهذه البطولة دون الحاجة إلى الفوز بأي لقب الموسم الماضي.

ويحصل بطل السوبر على ما يقرب من مليوني يورو، في حين يحصل الوصيف على مليون يورو. لكن إذا فاز ريال مدريد أو برشلونة، فإن أرباحهما قد تتجاوز 5 ملايين يورو.