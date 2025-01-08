موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الخميس 9 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة حيث تستضيف السعودية البطولة، وتبدأ العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا

SSC NEWS HD (تعليق فارس عوض)

MBC Masr 2

MBC مصر

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ35 انتصارا مقابل 14 لمايوركا، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، فيما يحتل مايوركا المركز السادس بـ30 نقطة.