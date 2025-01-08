نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا بكرة القدم، التي سُحبت اليوم الأربعاء، عن وقوع برشلونة صاحب الألقاب الـ31 القياسية في المسابقة في مواجهة قوية على أرضه مع ريال بيتيس.

ويستقبل ريال مدريد ضمن الدور عينه سلتا فيغو، في حين يستضيف حامل اللقب أتلتيك بلباو جاره أوساسونا في مواجهة باسكية خالصة.

ويواجهه أتلتيكو مدريد -بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني- مضيفه إلتشي من الدرجة الثانية، في حين يحلّ خيتافي ضيفا على بونتيفيدرا من الدرجة الرابعة.

وفي باقي المباريات، يلعب فالنسيا أمام مضيفه أورينسي من الدرجة الرابعة، ويستضيف ألميريا من الدرجة الثانية ليغانيس، ويلعب ريال سوسييداد أمام ضيفه رايو فايكانو.

ومن المُقرر أن تُلعب المباريات بين 14 و16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي ما يأتي جدول مباريات ثمن نهائي كأس إسبانيا: