نيمار يتفق مع رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

اتفق النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي مع رأي نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر المتعلق بأفضلية الدوري السعودي على الفرنسي.

وكان رونالدو قد أدلى بتصريحات خلال حضوره حفل غلوب سوكر في الإمارات أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي قال فيها "بالطبع الدوري السعودي أفضل من الفرنسي، لا أقول ذلك لأنني ألعب فيه فأنا لا يهمني ما يفكر فيه الناس، لكن يجب أن يذهبوا إلى السعودية وأن يركضوا في درجات حرارة 38 و39 عدة مرات. يجب على اللاعبين أن ينتقلوا إلى هناك".

كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي بالطبع! ولا أفهم سبب اندهاش الناس..#الشرق_رياضة #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/VkdbTtsw70 — الشرق رياضة (@AsharqSports) December 27, 2024

وأيد نيمار تصريحات رونالدو حيث قال النجم البرازيلي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "أنا اتفق معه. مستوى الدوري السعودي آخذ في الارتفاع، وحسب ما أراه فهو أفضل من الدوري الفرنسي".

وأضاف "اللاعبون هنا أصبحوا أفضل، لقد فاجأتني السعودية بشكل جميل، الناس والمدن والثقافة، هي دولة في نمو مستمر، وأعتقد أن كأس العالم 2034 سيكون مذهلا".

واستدرك نيمار الذي يعرف أجواء "الليغ ون" جيدا عندما ارتدى قميص باريس سان جيرمان في الفترة بين 2017 حتى 2023 "لكن الدوري الفرنسي قوي أيضا لقد لعبت فيه وأعرفه جيدا، إنه بطولة عالية المستوى للغاية".

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وانتقل نيمار (32 عاما) إلى صفوف الهلال في أغسطس/آب من عام 2023 قادما من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 90 مليون يورو.

🚨— نيمار : "أتفق مع كريستيانو بأن الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي". pic.twitter.com/nm20jouK5e — عالم كريستيانو (@CR7xWorld) January 7, 2025

ومنذ ذلك الوقت ظهر نيمار بقميص "الزعيم" في 7 مباريات فقط بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا وقدم 3 تمريرات حاسمة بمجموع 428 دقيقة شارك فيها، وهي أرقام صادمة للغاية في وقت كان يُنتظر فيه من اللاعب الكثير.

لكن نيمار عانى من إصابات عديدة قللت من ظهوره مع الهلال، أبرزها تلك التي تعرض لها مع منتخب البرازيل ضد أوروغواي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالرباط الصليبي والتي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا.

وبعد عودته من تلك الإصابة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تعرّض نيمار لإصابة جديدة (تمزق في العضلة الخلفية) غيبته عن الملاعب حوالي شهر ونصف.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، في وقت ترجح في تقارير إمكانية انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي واللعب مجددا إلى جوار زميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغواياني لويس سواريز.