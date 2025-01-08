نيمار يعلن موعد اعتزاله الدولي

أعلن النجم البرازيلي نيمار أنّ بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده، الذي لم ينجح بعد في حسم تأهله إلى المسابقة الكروية الأهم في العالم.

وصرّح مهاجم "السيليساو" لشبكة "سي إن إن" الثلاثاء: "أعلم أن هذه آخر كأس عالم لي، إنها فرصتي الأخيرة. سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك (الفوز باللقب)".

ولتحقيق هدفه الأكبر في مسيرته، سيكون على المنتخب البرازيلي حسم تأهله أولا إلى النهائيات من بوابة تصفيات أميركا الجنوبية، إذ يحتل أبطال العالم 5 مرات المركز الخامس، وأن يُستدعى من قبل المدرب دوريفال جونيور من جديد، إذ يغيب لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا عن صفوفه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما تعرّض لإصابة قوية أمام الأوروغواي.

وسيكون لاعب الهلال السعودي الحالي قد بلغ من العمر 34 عاما، عندما يحين موعد مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعاد نيمار إلى الملاعب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد غياب دام قرابة العام، لكن منذ عودته، لم يشارك إلا في مباراتين ودخل في كلتيهما من مقاعد البدلاء.