مدرب توتنهام: حتى العالمي صلاح سيعاني لتسجيل الأهداف لو لعب معنا

قال أنجي بوستيكوجلو -مدرب توتنهام- هوتسبير إن فريقه يعاني لدرجة أنه حتى الجناح محمد صلاح نجم ليفربول لن يتمكن من ترك بصمة لو كان في صفوف الفريق.

وتراجع توتنهام، الذي سيواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إلى المركز الثاني عشر بالدوري، وخسر 3 من آخر 4 مباريات.

وفي حين سجل صلاح 21 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل المسابقات، قال بوستيكوجلو إن الدولي المصري (32 عاما) كان سيواجه مهمة شاقة لتقديم أرقام مماثلة مع الفريق اللندني هذا الموسم.

وقال للصحفيين "محمد صلاح لاعب من طراز عالمي رفيع، لكن لو كان في صفوفنا الآن فأنا لست متأكدا من أنه سيقدم المستوى نفسه من الأداء بسبب الوضع الذي نحن فيه".

وأضاف "تحتاج إلى فريق يتمتع بلياقة جيدة ويصنع الفرص ويفرض شخصيته ويمتلك دفاعا قويا. لا يوجد أي من هذه الأشياء في الوقت الحالي (في توتنهام). نعتمد على المهارات الفردية".

من ناحية أخرى، قال بوستيكوجلو إن قائد توتنهام سون هيونغ-مين الذي سجل 7 أهداف فقط في كل المسابقات هذا الموسم كان سيتألق لو لعب في صفوف ليفربول حاليا.

وأضاف "لو انضم سون إلى ليفربول فإن أرقامه التهديفية ستكون جيدة. لكني أعتقد أنه سيعود إلى مستواه عندما نكون في أفضل حالاتنا".

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وأعلن توتنهام أمس الثلاثاء تمديد عقد المهاجم الكوري الجنوبي (32 عاما) لمدة عام واحد.