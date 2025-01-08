محمد صلاح يطارد رقما قياسيا جديدا في البريميرليغ

أصبح المصري محمد صلاح نجم ليفربول قريبا من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحطم صلاح العديد من الأرقام القياسية منذ عودته إلى إنجلترا والتوقيع مع ليفربول في عام 2017.

ولكن هناك رقم قياسي معين قد يضعه اللاعب البالغ من العمر 32 عاما نصب عينيه قبل أن يفكر في مغادرة أنفيلد.

وكان هدف الدولي المصري في مرمى مانشستر يونايتد الأحد الماضي هو الهدف رقم 175 له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يحتل المركز السابع في ترتيب هدفي البريميرليغ، كما عادل صلاح رقم أسطورة أرسنال تييري هنري.

ويواصل آلان شيرر الهيمنة برصيد 260 هدفا، يليه هاري كين برصيد 213 هدفا قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ.

رقم قياسي جديد

وبهذا الرصيد من الأهداف (175) بات صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الأجانب خلف الأرجنتيني سرجيو أغويرو (184).

وفيما يلي قائمة تضم أبرز الهدافين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز :

10- البلجيكي روميلو لوكاكو: 121 هدفا.

9- التريندادي دوايت يورك: 123 هدفا.

8- الفرنسي نيكولا أنيلكا: 125 هدفا.

7- الأيرلندي روبي كين: 125 هدفا.

6- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين: 125 هدفا.

5- الهولندي جيمي فلويد هاسلبانك: 127 هدفا.

4- الهولندي روبن فان بيرسي: 144 هدفا.

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3- الفرنسي تيري هنري: 175 هدفا.

2- المصري محمد صلاح: 175 هدفا.

1- الأرجنتيني سرجيو أغويرو: 184 هدفا.