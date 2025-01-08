موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب توتنهام، وتبدأ الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدير المباراة الحكم الإنجليزي ستيوارت أتويل.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليفربول

beIN Sports 1

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

تأهل ليفربول إلى نصف النهائي بعد الفوز على ساوثامبتون 2-1، وتأهل توتنهام بفوز مثير 4-3 على مانشستر يونايتد.

ويتفوق ليفربول في المواجهات المباشرة بـ40 انتصارا مقابل 19 لتوتنهام، وانتهت 19 مباراة بالتعادل.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.