وست هام يقيل مدربه لوبتيغي وبوتر الأقرب لخلافته

أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه أقال مدربه يولن لوبتيغي بعد احتلال الفريق اللندني المركز 14 في الترتيب بعد 20 مباراة.

وقال وست هام في بيان "النصف الأول من موسم 2024-2025 لم يتماشى مع طموحات النادي ولذلك اتخذ النادي إجراءات تتماشى مع أهدافه".

وأضاف "يود مجلس الإدارة أن يشكر يولن وطاقمه التدريبي على عملهم الشاق خلال فترة وجودهم مع وست هام ويتمنى لهم كل النجاح في المستقبل. عملية تعيين البديل جارية".

وتم تعيين المدرب الإسباني البالغ من العمر 58 عاما في مايو/أيار الماضي بعقد لمدة عامين، من أجل تطبيق أسلوب لعب أكثر شمولا في وست هام بعد عدة مواسم من الواقعية تحت قيادة المدرب ديفيد مويز.

ووقع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد وولفرهامبتون عقدا لمدة عامين بعد أن رحل مويز عن النادي بالتراضي.

وخرج وست هام من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته 5-1 أمام ليفربول في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعرض في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز لخسارتين متتاليتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي، واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

كما غادر الطاقم المساعد للوبتيغي النادي بأثر فوري.

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وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن جراهام بوتر، المدرب السابق لتشلسي وبرايتون آند هوف ألبيون، يجري محادثات لخلافة لوبتيغي.