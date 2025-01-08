عشرات ملايين الدولارات توزع في كأس السوبر الإسباني

تنطلق في مدينة جدة السعودية -مساء اليوم الأربعاء- مباريات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 أندية هي ريال مدريد بطل الليغا ووصيفه برشلونة وأتلتيك بلباو بطل كأس الملك ووصيفه ريال مايوركا، وهي النسخة السادسة من البطولة بنظامها الجديد.

وإلى جانب الحافز المعنوي للتتويج بالكأس، يمثّل الجانب المالي أهمية كبيرة للأندية الأربعة، إذ ستنتعش خزائنها بمبالغ كبيرة، لا سيما من سيتمكن من حصد اللقب الأحد المقبل.

Cuenta atrás para la Supercopa de España 2025 en Arabia Saudí https://t.co/zLHoVwvg1t — pilar de luna bejar (@BejarPilar76061) January 8, 2025

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن السعودية تدفع للاتحاد الإسباني 40 مليون يورو مقابل إقامة مباريات السوبر على ملاعبها، وذلك بموجب الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الطرفين عام 2023.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ الكبير يعود إلى الوجود الدائم لريال مدريد وبرشلونة منذ بدء النظام الجديد عام 2019 (مشاركة 4 فرق) حتى الآن، وهو أمر أقر به مسؤولو الاتحاد بطريقة غير مباشرة.

ويخصص الاتحاد الإسباني 20 مليون يورو من هذه الأموال لتمويل مسابقاته في الفئات السنية الأخرى وتطوير اللعبة في البلاد، أما المبلغ المتبقي فيتم توزيع جزء منه على الأندية المشاركة بينما يدخل الباقي خزينة الاتحاد.

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ويوزع الاتحاد الإسباني الأموال المخصصة للأندية المشاركة بناء على عدة معايير أبرزها نتائج الفرق في السنوات الأخيرة وعراقة الأندية، فضلا عن الأمور المتعلقة بنسب المتابعة عبر شاشات التلفزيون، وعليه فإن حصة كل ناد تتغير من موسم لآخر.

🔎 ¿Por qué Barcelona y Real Madrid ganan más dinero que Athletic y Mallorca en la Supercopa de España? Arabia otorga 40 millones a la RFEF, pero no es equitativo ✍️ @albertoteruel7 https://t.co/XtVwzJuUMr — Diario SPORT (@sport) January 7, 2025

ويتفوق ريال مدريد حاليا على برشلونة -وفق ماركا- إذ سيحصل النادي الملكي على مبلغ 7 ملايين يورو بصفته بطل الليغا، في حين ستنتعش خزينة البلوغرانا بـ6 ملايين يورو، أما أتلتيك بلباو فسينال 2 مليون يورو، في حين سيكون من نصيب مايوركا 850 ألف يورو.

وسيحصل كل فريق فائز في مباراتي نصف النهائي على مليون يورو يُضاف إليها 2 مليون يورو أخرى عند الانتصار بالنهائي والتتويج باللقب.

من جهته، طالب أتلتيك بلباو (بطل الكأس بموسم 2023-2024) الاتحاد الإسباني بتوزيع الأموال بطريقة "أكثر عدلا وإنصافا" بين الأندية الأربعة.

وقالت الصحيفة الإسبانية "سنة بعد أخرى ترفع بعض الأندية الإسبانية صوتها عاليا، اعتراضا منها على طريقة توزيع الأموال المخصصة لكأس السوبر، لدرجة أن فالنسيا رفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم، ثم سحبها لاحقا"، وهذه المرة جاء الدور على الفريق الباسكي ليعبّر عن عدم رضاه.

يُذكر أنه في نسخة العام الماضي (2024) تسلم كل من ريال مدريد وبرشلونة 6 ملايين يورو (لكل فريق على حدة)، من دون حساب المكافآت، في مقابل 3 ملايين لأتلتيكو مدريد و1.5 مليون لأوساسونا، لكن الأخير حصل على 600 ألف يورو أخرى دفعتها له الفرق الثلاثة بواقع 200 ألف يورو من كل ناد بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني.

🔴⚫ Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, atendió a la prensa en el hotel de concentración de los baleares en Yeda 🇸🇦 y habló sobre el detalle económico que Real Madrid ⚪ y Barcelona 🔵🔴 han tenido con el Mallorca en el reparto de los premios de la Supercopa 💵 Ambos clubes cederán… pic.twitter.com/Df2PSkrzty — MARCA (@marca) January 8, 2025

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وبينت ماركا أن ريال مدريد وبرشلونة سيكرران ما فعلاه النسخة الماضية، وسيدفع كل منهما مبلغ 200 ألف يورو لمايوركا، وهو ما أكده مديره التنفيذي ألفونسو دياز.

وتنطلق الليلة منافسات كأس السوبر الإسباني بمواجهة قوية بين أتلتيك بلباو وبرشلونة عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة في نصف النهائي الأول، وغدا في التوقيت نفسه سيلعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نصف النهائي الثاني.

جدول معلقي مباريات نصف نهائي ونهائي #كأس_السوبر_الإسباني 2025 في جده على SSC و MBC مصر pic.twitter.com/zDHjYcwtWp — جدول المباريات (@mi2040mim) January 5, 2025

وسيقام نهائي السوبر، الأحد المقبل 12 يناير/كانون الثاني 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، بين الفريقين الفائزين من مواجهتي نصف النهائي.