حل مؤقت يقرّب برشلونة من تسجيل أولمو وفيكتور

تقترب أزمة إعادة تسجيل نادي برشلونة للثنائي داني أولمو وباو فيكتور من الحل، إذ ينتظر النادي الكتالوني قرارا احترازيا يسمح له بتسجيلهما بشكل مؤقت.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا نشرَا بيانا مشتركا قبل أيام أعلنا فيه رفضهما إعادة تسجيل أولمو وفيكتور بعد انتهاء المهلة المحددة (31 ديسمبر/كانون الأول 2024) دون تلبية شروط اللعب المالي النظيف وعدم الوصول إلى قادة 1:1 حتى التاريخ المذكور.

🚨🚨🚨 El Barça estaría cerca de recibir la cautelar por Dani Olmo y Pau Víctor, según La SERhttps://t.co/jOnJFYuyyG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 7, 2025

وذكرت إذاعة "كادينا سير" (cadenaser) الإسبانية أن برشلونة يقترب من الحصول على قرار احترازي من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا يقضي بتسجيل اللاعبيْن مؤقتا.

وأضافت "قد يتلقى برشلونة أخبارا جيدة قريبا. المجلس الأعلى للرياضة قرر بالفعل منح النادي هذا الإجراء الاحترازي".

من جهتها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يتلق إشعارا رسميا حتى الآن بهذا الخصوص، لكن الأمور "تبدو جيدة".

وبمجرد أن يُصبح القرار رسميا سيكون أولمو وفيكتور متاحين للألماني هانزي فليك مدرب الفريق، لكن هذا قد يحصل في الأيام القليلة القادمة.

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وتأكد غياب أولمو وفيكتور عن مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقررة الليلة في مدينة جدة السعودية، لكن "كادينا سير" لم تستبعد مشاركة الثنائي في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل إذا نجح النادي الكتالوني في تجاوز عقبة نظيره "الباسكي".

وأوضحت الإذاعة الإسبانية "هذا الإجراء الاحترازي لا يعني أن القرار نهائي، وسيكمل اللاعبين الموسم الحالي (2024-2025) حتى نهايته".

🚨✅🚨 | El CSD concederá al Barça la medida cautelar para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. @La_SER pic.twitter.com/FzvRoQYA06 — S P I D E R C U L E (@spidercule) January 7, 2025

وأضافت "سيستغرق المجلس الأعلى للرياضة حوالي 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي في الأزمة، وحتى ذلك الوقت سيكون بإمكان أولمو وفيكتور الدفاع عن ألوان برشلونة بشكل طبيعي، إذ ستتم حاليا إعادة تفعيل تراخيصهما حتى ذلك الوقت".

وبعد رفض الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا إعادة تسجيل أولمو وفيكتور، أصدر برشلونة بيانا "يعرب النادي (فيه) عن عدم رضاه عن القرار ويؤكد أنه سيقدم الاستئناف المناسب أمام المجلس الأعلى للرياضة".

واعتبر المجلس الأعلى للرياضة أن الاستئناف الذي قدمه برشلونة في وثيقة مكونة من 52 صفحة "له أساس قانوني متين"، وعليه يقترب من اتخاذ قرار الإجراء الاحترازي، ثم ستتم دراسة وتقييم الوثيقة بالتفصيل، حسب موندو ديبورتيفو.

يُذكر أن فليك كان قد اصطحب داني أولمو وباو فيكتور إلى السعودية بعد أن ضم الثنائي في قائمة برشلونة المشاركة في كأس السوبر الإسباني.