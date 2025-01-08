لماذا رفض بايرن ميونخ ضم الإسباني أولمو لاعب برشلونة؟

لا يخطط بايرن ميونخ (متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم) للتعاقد مع الإسباني الدولي داني أولمو الذي أخفق برشلونة في تسجيله، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله مجانا عن النادي الكتالوني.

وأكد ماكس إبيرل المدير الرياضي للنادي البافاري -أمس الثلاثاء- أنه يثمن بشدة موهبة أولمو (26 عاما) لاعب لايبزيغ السابق، لكنه نفى وجود رغبة لدى فريقه بالتعاقد معه.

وقال إبيرل -عقب الفوز وديا على ريد بول سالزبورغ بسداسية نظيفة- الاثنين الماضي إنه "عليّ قراءة اللوائح الإسبانية لكي أعرف موضوع التسجيل من عدمه".

ورفض اتحاد الكرة ورابطة الدوري الإسبانيان السماح لبرشلونة بتسجيل أولمو نظرا لعدم امتثال النادي للمتطلبات المالية اللازمة لعملية تسجيل اللاعبين، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنه قد يرحل بالمجان لكنه لا يرغب في ذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى أولمو لاعبا جيدا، ابتسم إبيرل قائلا "إذا قلت لا الآن فسيكون الأمر سيئا للغاية".

لكن السبب وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية أن أولمو يرغب في الانضمام مجدداً إلى برشلونة الصيف المقبل، في حال عدم توصل النادي الكتالوني إلى حل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب تقارير صحفية فإن ميلان الإيطالي يتحرك بقوة لضم أولمو بعقد قصير الأمد يمتد 6 أشهر فقط، على أن يعود للبرسا منذ بداية الموسم الجديد.

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ويواجه برشلونة خسائر بقيمة 263 مليون يورو في حال رحيل نجمه الأول، وتتوزع هذه القيمة بين الرواتب وصفقة انتقال اللاعب من لايبزيغ وقيمته السوقية وقيمة مقاعد كبار الشخصيات في "كامب نو".

وتعاقد "البرسا" مع أولمو في أغسطس/آب الماضي مقابل 60 مليون يورو، لكن لاعب الوسط المهاجم سجل في النصف الأول فقط من الموسم.

وسجّل اللاعب 5 أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم، وتألق مع منتخب "لا روخا" الفائز بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.