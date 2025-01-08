برشلونة يبيع قميص ميسي ومقتنيات وعشب ومقاعد "الكامب نو"

أعلن برشلونة عن مزاد لبيع العديد من مقتنيات النادي وملعب كامب نو ضمن مساعيه لتخطي الضائقة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويشمل المزاد الذي سيجري في الفترة ما بين 23 يناير/كانون الثاني حتى 13 فبراير/شباط، الخزائن التي استخدمها لاعبو النادي على مر السنين الماضية وأعلام الركنية وعشب نقاط الجزاء وبعض المقاعد القديمة.

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كما يُعرض للبيع أيضا، صور الفرق الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا التي حصل عليها النادي خلال مواسم (1991-1992، 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015) التي كانت معلقة في نفق غرفة تبديل الملابس في ملعب البلوغرانا.

ومن ضمن المعروض أيضا قميص الأسطورة ليونيل ميسي الذي خاض به الكلاسيكو أمام ريال مدريد وخسره في أبريل/نيسان 2017.

كما يوجد أيضاً بطاقة موقعة من الموسم الأول للموهبة لامين جمال أو بطاقة أخرى من بدايات ميسي مع برشلونة.

We are proud to announce our upcoming @FCBarcelona Auction! This once-in-a-lifetime Auction features INCREDIBLE FC Barcelona items from the historic grounds of Spotify Camp Nou! The FC Barcelona Auction opens on Jan. 23rd & you can register to bid NOW at https://t.co/kG5dgErHku! pic.twitter.com/76XTmRgan3 — Goldin (@GoldinCo) January 7, 2025

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في بداية الموسم الماضي قام برشلونة ببيع مقاعد وعشب وعناصر أخرى في ملعب "الكامب نو" مثلت فرصة لجماهير الفريق لاقتناء جزء من تاريخ الملعب الشهير.

ومن بين المعروضات التي كشف عنها النادي تبرز ألماسة تزن قيراطاً واحداً مصنوعة من الكربون الموجود في عشب ملعب كامب نو وتبلغ قيمتها 15 ألف يورو، كما عُرض نوع آخر يزن نصف قيراط ويبلغ سعره 2500 يورو.

ومن بين المعروضات التي بيعت أيضا إطار به قطعة من العشب مقابل 420 يورو، وقلادة ذهبية بقيمة ألف يورو، وزر يحمل شعار النادي بقيمة 700 يورو.