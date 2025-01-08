أوباميانغ لا يزال يعاني من صدمة السطو المسلح على منزله ببرشلونة

كشف نجم القادسية بيير إيمريك أوباميانغ عن صدمة لا تزال تؤرقه بعد تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح في برشلونة عندما كانت زوجته وأطفاله في المنزل.

وتطرق نجم أرسنال ومارسيليا السابق بيير لصدمته النفسية بعد أن اقتحم مسلحون منزله في برشلونة واعتدوا عليه أمام عائلته.

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واقتحم 4 رجال على الأقل منزله في بلدة كاستيلديفيلس الساحلية وسرقوا المجوهرات والساعات وسيارة أودي قبل أيام قليلة من انضمامه إلى تشلسي قادما من برشلونة في عام 2022.

وقام أحد المهاجمين بضرب اللاعب الغاني بقفاز محشو بالمعدن، مما أدى إلى كسر فكه، وتركته هذه الحادثة العنيفة يعاني نفسيا حتى الآن.

ويقول مهاجم القادسية بالدوري السعودي للمحترفين إن طفليه يرفضان العودة إلى برشلونة، حيث لا يزال يمتلك المنزل، بسبب الخوف.

واعترف أوباميانغ في حوار مع "ذا أثلتيك" أنه شعر "بالضياع" وكبت جروحه العقلية التي لا تزال تطارده حتى اليوم.

وقال "كنت أفكر في هذا دائما. لقد قضيت العديد من الليالي على هذا النحو، لا أنام على الإطلاق، أفكر فقط في هذا الأمر. لدي بعض الكوابيس. إذا لم أنم جيدا، فلن أعطي (فريق كرة القدم) ما يتوقعه مني، لن أكون في أفضل حالاتي، في كل مرة يكون فيها الأطفال بمفردهم، فإنهم يشعرون بالخوف".

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وأضاف "لقد ارتكبت خطأ بعدم التحدث إلى أي شخص. لو كان لدي شخص أتحدث معه، معالج أو طبيب نفسي، فربما كان ذلك قد يساعد. لكنني لم أرغب في فعل أي شيء. لأقول لك الحقيقة، لقد كنت تائها".

العائلة والأولاد

واعتبر أن الوضع كان سيكون مختلفا لو كان بمفرده لأنه سبق له التعامل مع هذه المواقف في حياته.

وقال "لو كنت وحدي، فلن تكون هناك مشكلة. يمكنني التعامل مع الأمر، حيث كنت مستعدا عقليا لكل شيء في الحياة، بفضل والدي. ولكن عندما يكون لديك زوجة وأطفال، يكون الأمر مختلفا، لقد أخبرني الأولاد لمدة عام أنهم لا يريدون الذهاب إلى المدرسة، لأنهم يخشون أن يحدث لهم شيء هناك، قال لي صغيري، لا أستطيع النوم وحدي. لقد كان صراعا كبيرا. لقد كان دائما في ذهني".

ونبّهه ابنه الأكبر، كيرتيس، الذي كان يبلغ من العمر 11 عاما في ذلك الوقت، إلى المتسللين.

وواصل "كان أحدهم يحمل مسدسا، وقال لي، انزل فقط. قلت، لا، لا، لا. قل لي ما تريد. تحدثنا وقال، اجلس. قلت، لا. هنا بدأ في لكمي".

وأضاف "أردت القتال لكن رجلا نزل وأخذ أطفالي وشقيقة زوجتي. في تلك اللحظة، لم أستطع فعل أي شيء. إذا فعلت شيئا خاطئا، فقد يحدث لهم شيء. لقد قاموا بتفتيش المنزل وأعطيتهم ما يريدونه، حتى نكون بخير".

وذكر تقرير صحفي في ذلك الوقت أن أوباميانغ تعرض لضربة بقضيب حديدي، وأن زوجته أليشا بيهاج تعرضت لضربة في الرأس.

أبلغت بيهاج الشرطة بسرعة لكنها وأوباميانغ رفضا الذهاب إلى المستشفى لأنهما لم يرغبا في تخويف ولديهما، كورتيس (11 عاما آنذاك) وبيير (6 أعوام).

يُقال إن عصابة اللصوص راقبت منزل أوباميانغ لأسابيع أثناء غيابه في جولة ما قبل الموسم مع برشلونة في الولايات المتحدة.

حاولوا سرقته حينها لكنهم رُدعوا بإنذار، وعندما كان أوباميانغ في المنزل لم ينطلق الإنذار، وتسلقوا سياج الحديقة لدخول المنزل.