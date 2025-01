سخرية من أرتيتا بعد إلقاء اللوم على الكرات في خسارته أمام نيوكاسل

سخر منظمو مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، من الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بعدما ألمح إلى أن الكرات المستخدمة في المسابقة لعبت دورا في خسارة فريقه أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين في ذهاب نصف النهائي الثلاثاء.

وخطا لاعبو المدرب، إدي هاو، خطوة كبيرة نحو النهائي في ملعب ويمبلي، بعد فوزهم بهدفين عبر السويدي ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وسدد لاعبو أرسنال 23 تسديدة طوال المباراة، ثلاث منها فقط نحو المرمى، فيما أهدر الألماني كاي هافيرتس والبرازيلي غابريال مارتينيلي فرصا ذهبية.

وتصنع شركة بوما الألمانية الكرات المستخدمة في كأس الرابطة، فيما تصنع نايكي الأميركية كرات الدوري "بريميرليغ".

قال أرتيتا "ركلنا العديد من الكرات فوق العارضة. الأمر صعب. هذه الكرة تطير كثيرا. إنها مختلفة تماما عن كرة الدوري وعلينا التكيف مع ذلك. تطير بشكل مختلف، والسيطرة عليها أمر مختلف جدا أيضا".

قبل مواجهة نيوكاسل، سجل أرسنال 11 هدفا في 3 مباريات ضمن كأس الرابطة هذا الموسم.

وأعاد حساب كأس كاراباو (كأس الرابطة) على منصة إكس، الذي يتابعه ما يقرب من 600 ألف حساب، نشر مقطع لأرتيتا يتحدث عن الكرة خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، وأرفقه بصورة ساخرة للمغني الأميركي فيفتي سنت بملامح ساخرة في تلميح إلى تعليقات مدرب أرسنال.

Mikel Arteta on the Carabao Cup ball: “It's very different to the Premier League ball”. pic.twitter.com/L2LLhgN9zQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025