موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الجولة الـ14 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة -يوم الخميس التاسع من الشهر الجاري- على ملعب الأول بارك معقل النصر في الرياض، وتبدأ الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة (22:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتنقل المباراة عبر قناتها:

SSC Extra 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان سابقا في مباراتين فقط حسمهما النصر لصالحه.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، ويأتي الأخدود في المركز الـ14 بـ12 نقطة.