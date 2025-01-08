مواجهة قوية للاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأربعاء، عن مواجهة قوية بين فريقي اتحاد جدة والشباب.

وسيلتقي في المباراة الأخرى في قبل النهائي فريق القادسية ضد الرائد.

وتأهل الاتحاد لقبل النهائي بعدما أطاح بالهلال -حامل اللقب في الموسمين الماضيين- إثر الفوز عليه 3-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 على ملعب المملكة أرينا، أمس الثلاثاء.

ثنائية بنزيما ⚽️

تصديات رايكوفيتش 🧤

العميد إلى نصف نهائي الكأس 🏆 شاهد أهداف المباراة والركلات الجزاء بصوت محمد حسين ⤵️#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/oMeamicLxF — SSC (@ssc_sports) January 7, 2025

أما الشباب فقد تأهل بفوزه على الفيحاء بنتيجة 2-1، وتجاوز الرائد منافسه الجبلين بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، في حين فاز القادسية على التعاون بنتيجة 3-صفر ضمن منافسات دور الثمانية.

ويبقى الاتحاد أكثر أندية المربع الذهبي تتويجا باللقب برصيد 9 مرات، آخرها في عام 2018، بينما حقق الشباب اللقب 3 مرات آخرها في عام 2014، ولم يسبق للقادسية والرائد الفوز بهذه الكأس.

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وستقام منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي يومي 1 و2 أبريل/نيسان المقبل.