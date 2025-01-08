منح الضوء الأخضر لأولمو بالمشاركة مع برشلونة

سمح المجلس الرياضي الإسباني للاعبَي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور بالمشاركة مع النادي الكتالوني بصورة مؤقتة، الأربعاء.

ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.

وبات أولمو وفيكتور قادرين على المشاركة مع العملاق الكاتالوني إلى حين صدور الحكم النهائي بالقضية التي رفعها النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة، اللذين لم يسمحا له بتجديد التراخيص.

وقال المجلس الرياضي الإسباني، في بيان، "هذا الإجراء، الذي يعتبر مؤقتا إلى حين البت نهائيا في الاستئناف الذي تقدم به النادي واللاعبان المذكوران أعلاه، يعلّق (قرار رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم)، وإلغاء التراخيص الرياضية للاعبين المذكورين أعلاه".

وتابع: "كما يحافظ على صلاحية التراخيص المذكورة إلى حين البت نهائيا في هذا الاستئناف".

وسيغيب أولمو وفيكتور عن تشكيلة البلاوغرانا بمواجهة أتلتيك بيلباو، اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية.

🚨🚨 OFFICIAL: The CSD court has granted precautionary measure to Barcelona for Dani Olmo and Pau Victor. Both players will be available for the Supercopa already from tonight. ✅ pic.twitter.com/MXzhPZsFiP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025

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المشاركة في نهائي كأس السوبر

وسيكون الثنائي قادرا على المشاركة في حال تأهل برشلونة إلى النهائي وفي المباريات المقبلة، إلى حين صدور الحكم النهائي.

وغاب أولمو وفيكتور عن تشكيلة فريق المدرب الألماني هانسي فليك أمام بارباسترو ضمن الدور الـ32 من كأس إسبانيا السبت، بعد أن تقدم برشلونة باستئنافه الثلاثاء.

وتم تسجيل اللاعبَين في بداية الموسم بشكل مؤقت، حيث استغل برشلونة ثغرة مالية بعد إصابة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وبعد أن خسر برشلونة حكمين بهدف الحصول على تراخيص جديدة للثنائي الأسبوع الماضي، قامت إدارة النادي ببيع صناديق مخصصة لكبار الشخصيات في ملعبه الجديد "كامب نو"، الذي لا يزال قيد الإنشاء، مقابل 100 مليون يورو (104 ملايين دولار أميركي)، بهدف الالتزام بنظام اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

إلا أنّ الصفقة تمت وأُرسلت الأوراق بعد 3 أيام من المهلة القصوى المحددة من رابطة الدوري.

وأكدت رابطة الدوري بعدها أنّ برشلونة بات مطابقا للمتطلبات المالية إلا أنّ تراخيص أولمو وفيكتور قد انتهى مفعولهما، علما أنّ القوانين تمنع اللاعبين "من الحصول على ترخيص آخر مع النادي نفسه الذين يرتبطون به" على مدار موسم واحد.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة يعتبر أن هذه القاعدة قديمة، وأنه أصبح لديه الأموال اللازمة الآن، في حين لا تزال نافذة الانتقالات مفتوحة، ويجب السماح له بالتالي بتسجيل الثنائي.