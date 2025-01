منح الضوء الأخضر لأولمو بالمشاركة مع برشلونة

سمح المجلس الرياضي الإسباني للاعبَي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور بالمشاركة مع النادي الكتالوني بصورة مؤقتة، الأربعاء.

ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.

وبات أولمو وفيكتور قادرين على المشاركة مع العملاق الكاتالوني إلى حين صدور الحكم النهائي بالقضية التي رفعها النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة، اللذين لم يسمحا له بتجديد التراخيص.

وقال المجلس الرياضي الإسباني، في بيان، "هذا الإجراء، الذي يعتبر مؤقتا إلى حين البت نهائيا في الاستئناف الذي تقدم به النادي واللاعبان المذكوران أعلاه، يعلّق (قرار رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم)، وإلغاء التراخيص الرياضية للاعبين المذكورين أعلاه".

وتابع: "كما يحافظ على صلاحية التراخيص المذكورة إلى حين البت نهائيا في هذا الاستئناف".

وسيغيب أولمو وفيكتور عن تشكيلة البلاوغرانا بمواجهة أتلتيك بيلباو، اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية.

