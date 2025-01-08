مكغريغور يتحدى لوغان بول في نزال النصف مليار دولار

أشعل بطل فنون القتال المختلطة الأيرلندي كونور مكغريغور النزال المحتمل ضد الأميركي لوغان بول، الذي ينتظر أن تستضيفه الهند خلال الشهر الحالي.

وفي خضم المحادثات الجارية حاليا لإقامة النزال نشر مكغريغور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس رسالة تحدي لبول.

وفي التغريدة أرفق مكغريغور (36 عاما) صورة لبول مع علم الهند وعلّق عليها "250 مليون دولار أميركي، أنا قادم"، الأمر الذي عدّته صحيفة "ذا صن" البريطانية تهديدا صريحا من الأول للثاني، قبل أن يحذف البطل الأيرلندي التغريدة في وقت لاحق.

🚨Conor McGregor to transform in India for $250 million! 🤑 pic.twitter.com/qnwULDi4q5 — Box & UFC Edit (@boxufcedit) January 5, 2025

وأضافت الصحيفة: "كشف مكغريغور أنه قَبِل نزال ملاكمة ضد بول"، في إشارة إلى قرب إقامة المواجهة أكثر من أي وقت مضى.

يأتي ذلك بعد أيام من انتشار مقطع فيديو ظهر فيه لوغان بول (29 عاما) وهو يتدرب استعدادا لهذا النزال.

🚨Logan Paul just posted video of himself hitting the bags after news broke that he will be fighting Conor McGregor in a $500 million dollar boxing match in India. 🥊💰 pic.twitter.com/hixaJD2GcD — InsideFighting (@InsideFighting_) December 29, 2024

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وحسب الصحيفة ذاتها فقد بدأت الشهر الماضي مفاوضات أولية من أجل إقامة نزال بين بول ومكغريغور، سيُقام على ملعب "وانكهيدي" الخاص بالكريكيت والواقع في مدينة مومباي الهندية.

واقترح الملياردير الهندي أنانت أمباني فكرة هذا النزال ضمن حملة "زيارة الهند" (visit India) التي تهدف للترويج للسياحة في بلاده.

Conor McGregor seemingly confirmed reports that the Logan Paul fight is finalized for $250M EACH at Wankhede Stadium in India 😳 pic.twitter.com/MS7gN6hrhy — Happy Punch (@HappyPunch) December 29, 2024

ومقابل هذا النزال سيحصل مكغريغور وبول على 400 مليون جنيه إسترليني (500 مليون دولار) ستُوزع بالتساوي بين الرجلين.

ولم يتم التواصل مع بطولة القتال النهائي "يو إف سي" (UFC) والمصارعة العالمية "دبلو دبلو إي" (WWE) اللتين يرتبط معهما بول ومكعريغور بعقود، من أجل إقامة هذا النزال.

ولم يخض بول أي نزال منذ فوزه على مواطنه ديلون دانيس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أما مكغريغور فلم يشارك في أي فعالية منذ أن كسرت ساقه اليسرى في مباراته الثالثة ضد الأميركي داستن بوارييه في يوليو/تموز عام 2021.