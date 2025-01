مكغريغور يتحدى لوغان بول في نزال النصف مليار دولار

أشعل بطل فنون القتال المختلطة الأيرلندي كونور مكغريغور النزال المحتمل ضد الأميركي لوغان بول، الذي ينتظر أن تستضيفه الهند خلال الشهر الحالي.

وفي خضم المحادثات الجارية حاليا لإقامة النزال نشر مكغريغور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس رسالة تحدي لبول.

وفي التغريدة أرفق مكغريغور (36 عاما) صورة لبول مع علم الهند وعلّق عليها "250 مليون دولار أميركي، أنا قادم"، الأمر الذي عدّته صحيفة "ذا صن" البريطانية تهديدا صريحا من الأول للثاني، قبل أن يحذف البطل الأيرلندي التغريدة في وقت لاحق.

وأضافت الصحيفة: "كشف مكغريغور أنه قَبِل نزال ملاكمة ضد بول"، في إشارة إلى قرب إقامة المواجهة أكثر من أي وقت مضى.

يأتي ذلك بعد أيام من انتشار مقطع فيديو ظهر فيه لوغان بول (29 عاما) وهو يتدرب استعدادا لهذا النزال.

🚨Logan Paul just posted video of himself hitting the bags after news broke that he will be fighting Conor McGregor in a $500 million dollar boxing match in India. 🥊💰 pic.twitter.com/hixaJD2GcD

— InsideFighting (@InsideFighting_) December 29, 2024