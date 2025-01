لامين جمال: برشلونة نادي حياتي ونيمار مَثلي الأعلى

تعهد الدولي الإسباني لامين جمال بالبقاء مع فريقه الحالي برشلونة لأطول فترة ممكنة وأنه يستعد في الفترة المقبلة لتوقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، في عام 2026، لكن شبكة "إيه إس بي إن" ذكرت سابقًا أن هناك اتفاقًا لتمديد ارتباطه بالنادي حتى عام 2030 على الأقل.

وقال لامين جمال لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية: "لا أعرف متى سيتم توقيع العقد، لكنني أعتقد أنه سيكون قريبا.. في نهاية المطاف، برشلونة هو نادي حياتي. أتمنى أن أجدد عقدي معهم وأن أبقى معهم لأطول فترة ممكنة".

وقال الموهبة الإسبانية: "أريد أن ألعب في الدوري الإسباني، وأريد أن ألعب مع برشلونة، ونعم سأجدد عقدي، سأفعل ذلك".

انضم جمال إلى برشلونة في 2014 وارتقى في الفئات العمرية قبل أن يصبح أصغر لاعب يلعب للفريق الأول على الإطلاق عندما ظهر لأول مرة في 2023 وهو يبلغ من العمر 15 عاما.

🚨 Lamine Yamal: “I want to play in La Liga. I want to play for Barça, and yes, I will renew my contract. I will.” pic.twitter.com/Qy1LokGRxr

وفي ذلك العام وقّع عقدا جديدا، ولكن بسبب سنه لم يتمكن الدولي الإسباني من التوقيع إلا لـ3 سنوات.

ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول قبل عامين تقريبًا، شارك جمال في 72 مباراة، وسجل 13 هدفًا، وهو لاعب أساسي تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

وعلى المستوى الدولي، خاض لامين 17 مباراة مع منتخب إسبانيا وأسهم في فوز "لاروخا" ببطولة أمم أوروبا الصيف الماضي.

وزعم رئيس برشلونة خوان لابورتا أن النادي الكتالوني رفض عرضا بقيمة 250 مليون يورو للتعاقد مع جمال على خلفية أدائه مع إسبانيا في يورو 2024.

وغاب جمال عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن فليك أكد أنه جاهز للبدء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأربعاء ضد أتلتيك بيلباو في المملكة العربية السعودية.

اعترف جمال بإعجابه بالبرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي وقال: "كنت في الخامسة من عمري عندما رأيته في سانتوس، ولكن في السابعة من عمري شاهدته شخصيا في كامب نو".

🚨🇧🇷 Lamine Yamal: “Neymar has always been my idol… a star, a legend”.

“I was five years old when I saw Neymar at Santos… and 7 years old when I saw him at the Camp Nou. It was incredible!”.

“Yes, Messi was there who was also incredible.. Ney was totally different”, told CNN. pic.twitter.com/2UYr6RmiBx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025