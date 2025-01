لاعب أميركي سابق: منح ميسي وسام الحرية مثير للسخرية

انتقد النجم الأسبق لمنتخب الولايات المتحدة أليكسي لالاس بشدة قرار منح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي وسام الحرية الرئاسي.

وكان ميسي من بين 19 شخصية حصلوا السبت الماضي على وسام الحرية من الرئيس الأميركي جو بايدن، وهي خطوة وصفها لالاس بأنها "سخيفة".

وقال لالاس -خلال ظهوره في بودكاست- إن "حصول ميسي على وسام الحرية أمر مثير للسخرية، لقد وصل إلى البلاد قبل عام ونصف عام"، في إشارة إلى انضمامه إلى إنتر ميامي في يوليو/تموز 2023.

Is it a bad look for Messi, Inter Miami, and MLS that Leo Messi was absent from the Medal of Freedom ceremony? 🏅🇺🇸 pic.twitter.com/fIxcbQDAdJ — Alexi Lalas' State of the Union Podcast (@SOTUWithAlexi) January 7, 2025

وعلى عكس جميع الأشخاص الذين تمت دعوتهم من أجل التكريم، غاب ميسي عن الحفل الذي أُقيم في البيت الأبيض، كما لم يرسل أي شخص ينوب عنه، وهو ما أثار غضب لالاس.

وأضاف لالاس "إذا مُنحت هذا الشرف فيجب أن تحترمه. كان ميسي هو الوحيد الذي لم يحضر الحدث، لو لم يرغب في المشاركة لأي سبب (سياسي أو شخصي) لكان بوسعه أن يقول: لا، لن آتي".

وتابع "حينها سيكون بوسع المنظمين أن يتجنبوا ذلك (الحرج)، لكن الأمر بدا سيئا لأنه لم يحضر".

🏛️ White House: "Messi is the most decorated player in soccer history. He supports health and education programs for children around the world through his Leo Messi Foundation and serves as a UNICEF Goodwill Ambassador." 🐐 pic.twitter.com/vqmmgRekRv — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) January 4, 2025

وكان إنتر ميامي أصدر بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي برّر فيه غياب النجم الأرجنتيني عن الحفل، وأهم ما جاء أن "ميسي رد برسالة إلى البيت الأبيض عبر النادي مفادها أنه فخور جدا بهذا التكريم وأنه لشرف عظيم أن يتلقى هذا التقدير، ولكن بسبب تضارب المواعيد والالتزامات السابقة فإنه لن يتمكن من الحضور".

وأضاف أن "ميسي أعرب عن تقديره لهذه اللفتة"، مشيرا إلى أنه "يأمل أن تتاح له فرصة اللقاء في المستقبل القريب".

ويعتبر وسام الحرية الرئاسي أعلى وسام مدني بأميركا، وهو مخصص فقط "للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو في السلام العالمي، أو في جهود مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة".

Today, President Biden awarded the Presidential Medal of Freedom to 19 great leaders who have made America a better place. pic.twitter.com/d610LtMoes — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2025

يُذكر أن لالاس، الذي كان يلعب في مركز المدافع، اعتزل عام 2004 بعدما خاض مع منتخب الولايات المتحدة 93 مباراة دولية.

وشارك لالاس في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع في نهائيات كأس العالم 1994 التي استضافتها أميركا، وتم استدعاؤه أيضا للقائمة في مونديال فرنسا 1998، لكنه ظل حبيس دكة البدلاء.

تأثير ميسي

في هذه الأثناء، سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على تأثير وصول ميسي إلى الدوري الأميركي، حيث زادت نسبة الحضور الجماهيري للمباريات بنسبة 5%، كما قاد فريقه للتتويج بدرع المشجعين لأول مرة في تاريخ النادي بعد أن حصد عددا من النقاط في موسم واحد (74 نقطة).

وأبرزت الصحيفة تصريحات مفوض الدوري الأميركي للمحترفين دون غاربر التي أدلى بها بعد فترة قصيرة من تقديم ميسي كلاعب في إنتر ميامي "أصبحت أنظار العالم الآن على دورينا، لأن أفضل لاعب في كرة القدم موجود هنا".

وأصبح ميسي لاحقا سفيرا للدوري الأميركي، كما يتوقع أن يساهم وجوده هناك في استقطاب نجوم آخرين؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من قوة البطولة.