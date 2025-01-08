ديشان يقرر ترك منتخب فرنسا وزيدان أبرز المرشحين

أكد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان أنه سيترك منصبه عام 2026، في مقابلة مع قناة "تي إف 1″، الأربعاء، مشيرا إلى أنه قضى وقته مع "الديوك" الذين قادهم إلى لقب مونديال 2018 في روسيا، بينما يعد الأسطورة زين الدين زيدان أبرز المرشحين لخلافته.

وقال المدرب البالغ 56 عاما، الذي ينتهي عقده بعد مونديال 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، "سيكون عام 2026. أنا هنا منذ 2012، ومن المقرر أن أستمر حتى 2026… كأس العالم المقبلة. سينتهي الأمر هناك، لأنه يجب أن ينتهي في لحظة ما. الأمور صافية في ذهني".

تابع لاعب الوسط السابق الذي أحرز لقب كأس العالم عام 1998 على أرضه "لقد قضيت وقتي، بالرغبة عينها، والشغف عينه لإبقاء منتخب فرنسا على أعلى مستوى، لكن عام 2026 هو الوقت المثالي".

وسيغلق رحيل ديشان فصلا رائعا في كتاب تاريخ المنتخب الفرنسي، بعدما حقق لقب كأس العالم عام 2018، ودوري الأمم في 2021، وحل وصيفا في كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2022.

ومُدد عقد المدرب 4 سنوات بعد التأهل إلى نهائي مونديال قطر الأخير والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وهي مدة أثارت الكثير من الانتقادات في ذلك الوقت.

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وزادت النقاشات حول مستقبل ديشان في إدارة المنتخب، بسبب أسلوب اللعب الباهت في كأس أوروبا 2024، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي.

كما كانت نهاية العام 2024 صعبة بالنسبة إليه، في ظل الجدل حول استبعاد قائد المنتخب كيليان مبابي الذي عرف بداية متقلبة مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني، وكان في قلب مزاعم قضية اغتصاب في السويد قبل إغلاق التحقيق بسبب نقص الأدلة.

ولا تزال الأهداف كثيرة بالنسبة إلى ديشان حتى موعد انتهاء عقده، إذ سيخوض مع المنتخب ربع نهائي دوري الأمم أمام كرواتيا في مارس/آذار.

وفي حال الفوز، ستلعب فرنسا مع أوكرانيا، وآيسلندا وأذربيجان في المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، أما في حال الخسارة، ستنتقل إلى المجموعة الثانية عشرة في التصفيات، مع جمهورية تشيكيا، ومونتينيغرو، وجزر فارو، وجبل طارق.

زيدان البديل؟

وبعد إعلان ديشان موعد رحيله، يبقى السؤال حول هوية المدرب المقبل بعد 18 شهرا.

لطالما اعتُبر زين الدين زيدان الذي أحرز لقب بطولة العالم إلى جانب ديشان في 1998 على حساب البرازيل بثلاثية نظيفة، المرشح الأكثر ملاءمة لخلافته.

وبعد انتهاء فترته الثانية مع ريال مدريد، لا يزال ابن الثانية والخمسين في قاعة الانتظار.

يُعد "زيزو" من أروع اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة الفرنسية إلى جانب ميشال بلاتيني. وعلى الصعيد التدريبي، قاد ريال، فريقه السابق، إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، لكنه لم يدرب غير "الفريق الملكي".

سيخيّم شبح زيدان فوق المنتخب الفرنسي خلال الأشهر المقبلة، مع استعدادهم للمباريات المقبلة.

قال زيدان لصحيفة ليكيب عام 2022 "مع الزرق، لم ينتهِ الأمر. لدي رغبة، بالطبع. آمل، في يوم من الأيام. لدي رغبة بإنهاء المسار مع منتخب فرنسا".

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ومن الأسماء المرشحة أيضا لخلافة ديشان، نجم الهجوم السابق تييري هنري، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000.

أقرّ ديشان "لا أحد غير قابل للاستبدال. حاولت أن أكون عنصرا ضروريا قدر الإمكان مع النتائج التي تعلمونها، لكن هذا الأمر أصبح وراءنا".

وفي حال تأهل فرنسا إلى نهائيات المونديال، ستكون بطولتهم الكبرى السابعة تحت إشراف ديشان الذي استلم فريقا عاديا عام 2012 إثر رحيل لوران بلان.

قاده إلى ربع نهائي مونديال 2014 في أول بطولة له، ثم بلغ نهائي كأس أوروبا 2016 على أرضه، قبل أدائه المميز في النسختين الأخيرتين من كأس العالم.

كما أحرز المنتخب الفرنسي لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، وإخفاقه الوحيد في بطولة كبرى حدث في كأس أوروبا صيف 2021 عندما ودع من دور الـ16 أمام سويسرا بركلات الترجيح.

وديشان هو أحد ثلاثة حضروا كأس العالم كلاعب ومدرب بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانتس بكنباور.