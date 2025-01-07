مدرب توتنهام: نواجه ليفربول بدون 10 لاعبين

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء إن فريقه سيفتقد 10 لاعبين من الفريق الأول قبل مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم على أرضه أمام ليفربول، مع سعي الفريق اللندني لإنهاء غيابه عن الألقاب المستمر منذ 16 عاما.

وأدت مشاكل الإصابات المتزايدة في توتنهام إلى غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، بينما يغيب جيمس ماديسون وبابي ماتار سار عن المباراة، بسبب الإيقاف بعد حصول الثنائي على إنذارين لكل منهما في الأدوار السابقة للبطولة.

وتعاقد توتنهام مع حارس المرمى أنطونين كينسكي من سلافيا براغ أول أمس الأحد لتعزيز صفوف الفريق، لكن خيارات بوستيكوجلو ستكون محدودة في مواجهة ليفربول في مباراة الغد.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين "نحاول مساعدة الفريق واللاعبين. لدينا عدد كبير من اللاعبين الذين سيغيبون عن الفريق الأول أمام ليفربول".

وأضاف "هذا ليس أمرا سهلا، استعدنا لاعبا ثم خسرنا لاعبين آخرين. نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كان بوسعنا مساعدة اللاعبين والنادي يعمل بجد على ذلك في عدد من المجالات".

ويفتقد توتنهام لخدمات كريستيان روميرو وميكي فان دي فين وويلسون أودوبير وريتشارليسون وبن ديفيز وجوجليلمو فيكاريو، بسبب إصابات طويلة الأمد، ومن غير المرجح أن يكونوا متاحين لمباراة الغد.

إعلان

وقال بوستيكوجلو إن رودريغو بنتانكور، الذي غاب عن خسارة توتنهام 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإيقاف، سيعود بينما يتم تقييم حالات اللاعبين الآخرين.