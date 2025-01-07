شاهد.. لاعب يرمي مضربه بالخطأ على مشجعة

اعتذر البريطاني كاميرون نوري عقب ارتطام مضربه الذي ألقاه في المدرجات بمشجعة خلال هزيمته 6-2 و6-3 أمام الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا في بطولة أوكلاند للتنس اليوم الثلاثاء.

ورد نوري المصنف 48 عالميا إحدى الضربات في الشبكة عندما كان متأخرا 6-2 و5-3 أمام دياز أكوستا وألقى بمضربه في إحباط قبل أن يتوجه للمشجعة الجالسة خلفه في الصف الأمامي من المدرجات وبدت أنها لم تتألم.

وتلقى اللاعب (29 عاما) تحذيرا من الحكم الرئيسي بسبب تصرفه غير الرياضي.

وقال نوري، الذي مثل نيوزيلندا في فئة الناشئين وعاش سابقا في أوكلاند، "لم أكن أقصد أن أفعل ذلك ولكن الأمر لم يكن مثاليا للقيام بذلك ولم أفعل شيئا كهذا من قبل".

Cameron Norrie British Professional Tennis "Racket" pic.twitter.com/qvTzCYeGJP — Paul Harvey Predicts 🇳🇿NZ (@HicksKiwi) January 7, 2025

وتابع "كانت (المتفرجة) تضحك وقلت لها ‭’‬آسف للغاية، لم أقصد أن أفعل ذلك‭’‬ فردت ‭’‬نعم، أنا بخير تماما‭’‬. لم يكن ذلك أمرا كبيرا. لكن كما رأينا مع بعض اللاعبين الآخرين، يمكن بسهولة استبعادك أو شيء من هذا القبيل".

وخلص "لم أكن أقصد أن أفعل ذلك، وليس من حقي على الإطلاق أن أفعل شيئا كهذا. لقد اعتذرت بسرعة وأريد أن أعتذر بشكل عام. لست سعيدا بالطريقة التي تصرفت بها".

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وفي بطولة أميركا المفتوحة 2020 خرج نوفاك ديوكوفيتش، المتوج بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة، من الدور الرابع بعد أن ضرب بالكرة أحد مراقبي الخطوط عن طريق الخطأ.