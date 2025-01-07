رياضة|نيوزيلندا

شاهد.. لاعب يرمي مضربه بالخطأ على مشجعة

PARIS, FRANCE - JULY 24: Cameron Norrie of Team Great Britain looks on during the Tennis training session ahead of the Paris 2024 Olympic Games at Roland Garros on July 24, 2024 in Paris, France. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
تلقى نوري تحذيرا من الحكم الرئيسي بسبب تصرفه غير الرياضي (غيتي)
7/1/2025

اعتذر البريطاني كاميرون نوري عقب ارتطام مضربه الذي ألقاه في المدرجات بمشجعة خلال هزيمته 6-2 و6-3 أمام الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا في بطولة أوكلاند للتنس اليوم الثلاثاء.

ورد نوري المصنف 48 عالميا إحدى الضربات في الشبكة عندما كان متأخرا 6-2 و5-3 أمام دياز أكوستا وألقى بمضربه في إحباط قبل أن يتوجه للمشجعة الجالسة خلفه في الصف الأمامي من المدرجات وبدت أنها لم تتألم.

وتلقى اللاعب (29 عاما) تحذيرا من الحكم الرئيسي بسبب تصرفه غير الرياضي.

وقال نوري، الذي مثل نيوزيلندا في فئة الناشئين وعاش سابقا في أوكلاند، "لم أكن أقصد أن أفعل ذلك ولكن الأمر لم يكن مثاليا للقيام بذلك ولم أفعل شيئا كهذا من قبل".

وتابع "كانت (المتفرجة) تضحك وقلت لها ‭’‬آسف للغاية، لم أقصد أن أفعل ذلك‭’‬ فردت ‭’‬نعم، أنا بخير تماما‭’‬. لم يكن ذلك أمرا كبيرا. لكن كما رأينا مع بعض اللاعبين الآخرين، يمكن بسهولة استبعادك أو شيء من هذا القبيل".

وخلص "لم أكن أقصد أن أفعل ذلك، وليس من حقي على الإطلاق أن أفعل شيئا كهذا. لقد اعتذرت بسرعة وأريد أن أعتذر بشكل عام. لست سعيدا بالطريقة التي تصرفت بها".

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وفي بطولة أميركا المفتوحة 2020 خرج نوفاك ديوكوفيتش، المتوج بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة، من الدور الرابع بعد أن ضرب بالكرة أحد مراقبي الخطوط عن طريق الخطأ.

المصدر : وكالات

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